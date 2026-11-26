Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, dezbatem noile controverse care zguduie scena politică. George Simion, inculpat pentru instigare. Care este miza? Ce probe au procurorii? Liderul AUR, victima unui dosar politic? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Nicușor Dan, întrebări fără răspuns despre anularea alegerilor. AUR vine cu propriul raport. Ce au descoperit reprezentanții partidului?

Tensiunile cresc în PNL, după excluderile din partid. Cât de adâncă este ruptura din partid? Cine sunt parlamentarii care își arată solidaritatea cu cei sancționați?

PSD așteaptă raportul lui Alexandru Nazare despre situația finanțelor publice. Câți bani lipsesc de fapt din buget și cine răspunde pentru dezechilibrele economice?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți Sergiu Bîlcea (PNL), Fabian Radu (AUR), Adrian Câciu (PSD), George Gima (USR) și jurnalistul Răzvan Savaliuc.