Apple scumpește MacBook-urile și iPad-urile. Care este motivul

Reprezentanții Apple au luat decizia de a scumpi, la nivel mondial, MacBook-urile și iPad-urile cu circa 20%. O astfel de decizie marchează una dintre cele mai mari scumpiri din istoria gigantului tech.

Apple anunță creșteri ale prețurilor la MacBook-uri și iPad-uri pe fondul crizei cipurilor de memorie. De altfel, cererea ridicată de cipuri vine pe fondul investițiilor masive în infrastructura pentru inteligență artificială. Compania susține că industria tech traversează o situație fără precedent și că o parte din costuri va fi transferată către consumatori.

Tim Cook, directorul general al companiei, a avertizat recent că scumpirile vor fi greu de evitat din cauza costurilor ridicate ale componentelor. Totuși, Apple nu a majorat până acum prețurile pentru iPhone, produsul care aduce aproximativ jumătate din veniturile companiei, scrie Mediafax.

Cât costă un MacBook sau un iPad?

Prețurile au fost majorate cu aproximativ 20%. Exemple de prețuri plătite de consumatori:

MacBook Air cu 512GB costă 1.299 de dolari. Prețul vechi era de 1.099 de dolari.

MacBook Neo (lansat în martie 2026) s-a scumit cu 25%. De la 599 de dolari, a ajuns să coste 749 de dolari.

iPad Pro cu 256GB costă 1.199 de dolari. Prețul vechi era de 999 de dolari.

Avertismentul transmis de Tim Cook, săptămâna trecută

În urmă cu o săptămână, Tim Cook, directorul general al Apple, avertiza asupra creșterii prețurilor pentru anumite gadgeturi. El a spus că astfel de creșteri sunt „inevitabile” și că piața cipurilor de memoria a ajuns să fie „nesustenabilă”, arată BBC. Cipurile de memorie sunt esențiale pentru telefoane, laptopuri și alte dispozitive electronice. Cererea crescută pentru tehnologiile bazate pe inteligență artificială a dus la scumpirea acestor componente, a spus el. Oferta rămâne limitată, iar producătorii transferă costurile suplimentare către clienți. Totodată, Tim Cook a declarat că piața are nevoie de o stabilizare a prețurilor și a lanțurilor de aprovizionare.

„Facem tot posibilul pentru a limita impactul acestor scumpiri și am încercat să ne protejăm clienții de creșterile de costuri, dar situația a devenit nesustenabilă”, a declarat Tim Cook.

Chiar și în aceste condiții, Apple continuă să înregistreze creșteri ale vânzărilor. În primul trimestru din 2026, compania a raportat o majorare cu 17%, susținută în principal de cererea din China. Totodată, eliminarea celei mai accesibile versiuni a Mac Mini a majorat prețul de pornire al produsului cu aproximativ 200 de dolari.

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