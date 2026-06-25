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Apple scumpește MacBook-urile și iPad-urile. Care este motivul

Apple scumpește MacBook-urile și iPad-urile. Care este motivul
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Reprezentanții Apple au luat decizia de a scumpi, la nivel mondial, MacBook-urile și iPad-urile cu circa 20%. O astfel de decizie marchează una dintre cele mai mari scumpiri din istoria gigantului tech.

Apple anunță creșteri ale prețurilor la MacBook-uri și iPad-uri pe fondul crizei cipurilor de memorie. De altfel, cererea ridicată de cipuri vine pe fondul investițiilor masive în infrastructura pentru inteligență artificială. Compania susține că industria tech traversează o situație fără precedent și că o parte din costuri va fi transferată către consumatori.

Apple scumpește MacBook-urile și iPad-urile. Care este motivul

Apple scumpește MacBook-urile și iPad-urile

Tim Cook, directorul general al companiei, a avertizat recent că scumpirile vor fi greu de evitat din cauza costurilor ridicate ale componentelor. Totuși, Apple nu a majorat până acum prețurile pentru iPhone, produsul care aduce aproximativ jumătate din veniturile companiei, scrie Mediafax.

Cât costă un MacBook sau un iPad?

Prețurile au fost majorate cu aproximativ 20%. Exemple de prețuri plătite de consumatori:

  • MacBook Air cu 512GB costă 1.299 de dolari. Prețul vechi era de 1.099 de dolari.
  • MacBook Neo (lansat în martie 2026) s-a scumit cu 25%. De la 599 de dolari, a ajuns să coste 749 de dolari.
  • iPad Pro cu 256GB costă 1.199 de dolari. Prețul vechi era de 999 de dolari.

Avertismentul transmis de Tim Cook, săptămâna trecută

În urmă cu o săptămână, Tim Cook, directorul general al Apple, avertiza asupra creșterii prețurilor pentru anumite gadgeturi. El a spus că astfel de creșteri sunt „inevitabile” și că piața cipurilor de memoria a ajuns să fie „nesustenabilă”, arată BBC. Cipurile de memorie sunt esențiale pentru telefoane, laptopuri și alte dispozitive electronice. Cererea crescută pentru tehnologiile bazate pe inteligență artificială a dus la scumpirea acestor componente, a spus el. Oferta rămâne limitată, iar producătorii transferă costurile suplimentare către clienți. Totodată, Tim Cook a declarat că piața are nevoie de o stabilizare a prețurilor și a lanțurilor de aprovizionare.

„Facem tot posibilul pentru a limita impactul acestor scumpiri și am încercat să ne protejăm clienții de creșterile de costuri, dar situația a devenit nesustenabilă”, a declarat Tim Cook.

Chiar și în aceste condiții, Apple continuă să înregistreze creșteri ale vânzărilor. În primul trimestru din 2026, compania a raportat o majorare cu 17%, susținută în principal de cererea din China. Totodată, eliminarea celei mai accesibile versiuni a Mac Mini a majorat prețul de pornire al produsului cu aproximativ 200 de dolari.

Sursă foto: Shutterstock – imaginile au rol ilustrativ

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