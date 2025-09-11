Prima pagină » Tehnologie » Târgul de tehnologie de la Berlin: Au fost prezentate mașinile de tuns gazonul cu AI și aspiratoarele care pot urca scările

Târgul de tehnologie de la Berlin: Au fost prezentate mașinile de tuns gazonul cu AI și aspiratoarele care pot urca scările

11 sept. 2025, 22:54, Tehnologie
Ochelarii inteligenți care promit traduceri în timp real, aspiratorul care urcă singur scările și ceasurile care pot monitoriza ritmurile inimii – toate acestea au fost expuse la cel mai mare târg de tehnologie din Europa, organizat la Berlin.

Pe lentilele ochelarilor care pot efectua traduceri se pot vedea hărți. La un alt stand, noua gamă de ceasuri, brățări și inele pot monitoriza pulsul inimii.

La Târgul de la Berlin s-au remarcat mașinile inteligente de tuns  gazonul și aspiratorul care poate urca scările, potrivit Știrile PRO TV.

