Tehnologia care îți poate schimba viața în 2026: de la telefoane pliabile, la roboți pentru acasă

Anul 2026 se anunță unul important pentru tehnologie. De la telefoane pliabile și roboți pentru acasă până la mașini electrice extrem de rapide și internet prin satelit mai accesibil, schimbările se apropie rapid. Inteligența artificială rămâne în prim-plan, dar nu este singura vedetă a anului.

Siri revine în joc

Apple pregătește o versiune mult îmbunătățită a asistentului Siri, după mai mulți ani de întârzieri și critici. Compania lucrează la o arhitectură nouă pentru AI, iar schimbările din echipa de conducere sugerează o relansare serioasă. Noua versiune ar putea folosi inclusiv tehnologie dezvoltată de Google. Lansarea este așteptată în 2026.

Roboții ajung în locuințe

Roboții pentru uz casnic încep să iasă din laboratoare. Câteva companii americane vor testa roboți umanoizi în case reale, cu scopul de a-i învăța să ajute la treburi simple. Testele vor avea loc într-un număr limitat de locuințe, iar multe sarcini vor necesita în continuare intervenție umană. În paralel, apar mai multe gadgeturi purtabile inteligente, inclusiv ochelari cu AI.

Atacurile cibernetice devin mai sofisticate

Specialiștii avertizează că inteligența artificială ajută infractorii să creeze atacuri informatice mai convingătoare. Emailurile false, site-urile capcană și deepfake-urile devin mai greu de recunoscut. Companii mari din domeniul tehnologiei lucrează deja la soluții de apărare, însă riscurile rămân ridicate.

Primul iPhone pliabil

Apple se pregătește să lanseze primul său telefon pliabil, cel mai probabil în toamna anului 2026. Dispozitivul ar urma să se deschidă ca o carte și să includă mai multe camere. Prețul estimat depășește 2.000 de dolari. Piața telefoanelor pliabile este în creștere, iar intrarea Apple ar putea accelera acest trend.

Inteligența artificială trece la următorul nivel

Cercetătorii caută alternative la modelele actuale de inteligență artificială, care au limite clare. Unele companii dezvoltă așa-numite „modele de lume”, care permit AI-ului să învețe prin interacțiune, nu doar din date. Ritmul progresului este constant, însă un salt major similar cu apariția ChatGPT nu are încă o dată clară.

Mai multă concurență pentru internetul prin satelit

Starlink nu mai este singurul jucător important. Amazon și alte companii lansează propriile rețele de sateliți, cu planuri de a oferi internet de mare viteză, inclusiv pentru avioane comerciale. Pentru utilizatorii din zone izolate, opțiunile vor deveni mai numeroase.

Actele de identitate în format digital

Tot mai multe state permit folosirea actelor de identitate în format digital. Telefoanele pot stoca pașapoarte sau permise de conducere, iar aceste soluții vor fi acceptate în tot mai multe situații, inclusiv online. Uniunea Europeană pregătește introducerea obligatorie a identității digitale.

Tehnologie care „citește” semnale din creier

Dispozitivele care interpretează semnale nervoase evoluează rapid. Unele pot transforma gândurile simple în comenzi sau cuvinte. Aplicațiile vizează atât divertismentul, cât și domeniul medical, unde pot ajuta la diagnostic sau recuperare.

Mașinile autonome prind avânt

Serviciile de transport fără șofer ajung în tot mai multe orașe. Companii precum Waymo, Tesla sau Zoox își extind testele și serviciile comerciale. În același timp, autoritățile urmăresc atent siguranța acestor sisteme.

Sănătatea, tot mai mult gestionată de acasă

Creșterea costurilor medicale îi determină pe mulți oameni să folosească aplicații, dispozitive inteligente și consultații online. Monitoarele de sănătate și AI-ul devin instrumente obișnuite, deși specialiștii avertizează asupra riscurilor folosirii lor fără consult medical.

Supermașini electrice pe șosele

Mai mulți producători pregătesc mașini electrice de performanță extremă. Accelerația rapidă și puterea mare ridică și probleme de siguranță, mai ales în trafic urban. Unele modele mult așteptate, precum Tesla Roadster, rămân însă în continuare amânate.

