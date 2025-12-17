Prima pagină » Știri externe » China este lider în aproape 90% dintre tehnologiile cheie în 2025. Un om de știință avertizează că SUA și democrațiile europene riscă să devină codașe

17 dec. 2025, 17:14, Știri externe
Republica Populară Chineză a devenit fruntașă în domeniul tehnologiilor cruciale, fiind o schimbare majoră pentru cursul secolului 21. Mai precis, China este lider în 66 din cele 74 de tehnologii cheie ale secolului 21. Asta înseamnă în proporție de 90% din tehnologiile existente.

Statele Unite abia dacă domină vreo opt, potrivit ASPI (Institutul de Strategie Politică Australiană).  Pentru Washington DC, supremația tehnologică a Chinei este un risc la adresa intereselor naționale. China excelează la energia nucleară, biologia sintetică și la tehologia de fabricare a sateliților mici. Statele Unite excelează doar la computerele cuantice și geoinginerie, scrie Nature.

„China a făcut un progres incredibil în știință și tehnologie, ceea ce se reflectă în cercetare și dezvoltare, precum și în publicații”, a spus Ilaria Mazzocco, care a cercetat politica industrială a Chinei la Centrul pentru Studiile Internaționale și Strategice ale Chinei.

China este deja lider global pe piața cipurilor

Wang Yanbo, cercetător de la Universitatea din Hong Kong, specializat pe politică științifică, spune că are de-a face cu tipuri de tehnologie care sunt monitorizate.  El prognozează că este foarte probabil ca Beijingul să devină lider în topul noilor tehnologii unde își concentrează eforturile. China deja conduce pe piața cipurilor și semiconductorilor.

Echipa de la ASPI a realizat analizele după bazele de date care conțin informații de la peste 9 milioane de publicații din toată lumea, clasând națiunile după fiecare tehnologie prin a identifica primele 10% cele mai citate publicații realizate de cercetători din fiecare țară, pe o perioadă de cinci ani (2020-2024). Aceștia au calculat ponderea globală a fiecărei țări.

SUA riscă să rămână în urma Chinei la tehnologiile cuantice și cloud

China ar putea întrece SUA și în domeniul cloud și la calculatoarele cuantice. Calculatoarele cuantice permit companiilor de inteligență artificială să antreneze noi modele și procese fără a mai avea nevoie de infrastructură fizică. China a intensificat cercetările în aceste domenii, reflectând obiectivele urgente ale Beijingului de a muta AI din laborator în dezvoltare.

Analizele de la ASPI n-ar trebui interpretate ca semne ale „colapsului puterii Americii”, a declarat Steven Hai, economist politic speicalizat pe inovare tehnologică de la Universitatea Xi’an Jiaotong–Liverpool din Suzhou.

„În general, SUA sunt încă un jucător important la nivel global în aceste tehnologii”, a spus Steven Hai.

Jenny Wong-Leung, o specialistă pe date de la ASPI care a luat parte la studiu, a atenționat că puterile democratice riscă să-și piardă avantajele dobândite pe termen lung prin cercetare, în mai multe sectoare esențiale, cruciale pentru dezvoltarea celor mai importante tehnologii.

Cele mai noi