Macron a anunțat că Franța va achiziționa un nou portavion de noua generație. Acesta ar urma să intre în serviciu în 2038

Emmanuel Macron vrea să pregătească Franța pentru războaiele viitorului. Șeful statului francez a anunțat că va achiziționa un nou portavion care ar urma să intre în serviciu din 2038 și este menit să înlocuiască portavionul „Charles de Gaulle”, construit între 1989 și 2000.

„Decizia de a lansa acest program foarte amplu a fost luată săptămâna aceasta”, a declarat Președintele Republicii, potrivit TF1 Info.

Proiectul este oficial în curs de desfășurare. Emmanuel Macron a anunțat duminică, 21 decembrie, construcția viitorului portavion al Franței, care urmează să intre în serviciul forțelor navale franceze în 2038.

„În conformitate cu ultimele două legi de programare militară și după o analiză amănunțită și atentă, am decis să echipez Franța cu un nou portavion”, a declarat președintele francez în timpul unui discurs tradițional rostit anual în fața armatei franceze, înainte de Crăciun. De această dată, președintele francez a ținut discursul la Abu Dhabi.

„Charles de Gaulle” este singurul portavion cu propulsie nucleară al Franței și prea învechit pentru războaiele viitorului. Portavionul poate transporta aeronave Dassault Rafale, E-2C Hawkeye, elicopterele EC725 Caracal, AS365F Dauphin Pedro și AS532 Cougar, precum și rachetele Aster.

Franța a mai încercat să construiască un al doilea portavion inspirat după cel britanic, cunoscut ca „Regina Elizabeth”, dar proiectul a fost anulat în 2013, chiar cu un an înainte ca anexarea Crimeii de către Rusia și apariția ISIS să perturbe pacea în lume.

Proiectul, despre care unii analiști estimează că va costa între 7 și 10 miliarde de euro, ar urma să-i mențină credibilitatea Franței ca putere militară. De asemenea, trebuie să-i sporească capacitate de descurajare în toate oceanele lumii

„Charles de Gaulle a fost construit să reziste 40 de ani: studiile au fost deja finalizate, iar principalele zone de dezvoltare au fost deja planificate. Tot ce lipsea era decizia politică”, explică Alain Coldefy, fost general-maior al Forțelor Armate, la LCI.

Dincolo de mizele militare, proiectul reprezintă și o întreprindere industrială colosală, mobilizând șantierele navale, industria de armament și un întreg lanț de subcontractori strategici pe parcursul mai multor ani.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

