Cum trăiește luptătorul Alexandru Stoica „Greuceanu”. Dezvăluiri la MARTORII: „Am grijă de un șantier. Îmi văd de treabă”

Luptātor profesionist de MMA și kickboxing la categoria grea. Peste 100 de kg la 1.90 înălțime. Un uriaş cu tatuaje care ies în evidență pe grupele musculare lucrate în ore intense de antrenamente, meciuri în ring și bătăi de stradă. Alexandru Stoica, zis „Greuceanu”, a fost invitat, duminică, 17 mai, de la ora 19:00, în cadrul emisiunii „MARTORII”.

Alexandru Stoica „Greuceanu” a vorbit inclusiv despre o zi obișnuită din viața sa și a mărturisit că a primit ajutor de la un bun prieten.

„Mă trezesc la 6:00 în fiecare zi, îmi fac micul dejun, cafeaua, duc copiii la școală, la grădiniță, merg la sală, ies cu soția, ne plimbăm, merg la muncă, ce am de făcut afară.

Nu, nu mai facem și munci.

Nu e secret, nu, un foarte bun prieten de-al meu facem niște construcții și eu am acolo grijă de șantier, ce au nevoie băieții, da, îmi permite să fac antrenament, să-mi văd de treabă, nu mai merge să fac prostii pe-afară, să pierd nopți. Tot timpul m-a ajutat foarte mult prietenul meu, e și sponsorul meu și un foarte bun prieten, tot timpul mi-a dat și m-a ajutat foarte din toate punctele de vedere și sufletește.

Aștept în ring să ne duelăm bărbătește”, a spus Alexandru Stoica „Greuceanu”, la MARTORII, emisiune moderată de Andrei Dumitrescu, jurnalist de investigații și Senior Editor GÂNDUL.RO.

