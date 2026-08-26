Prima pagină » Actualitate » Efectul interzicerii: utilizarea rețelelor sociale în Australia crește în rândul tinerilor sub 16 ani

Efectul interzicerii: utilizarea rețelelor sociale în Australia crește în rândul tinerilor sub 16 ani

Efectul interzicerii: utilizarea rețelelor sociale în Australia crește în rândul tinerilor sub 16 ani
Efectul interzicerii: utilizarea rețelelor sociale în Australia crește / Sursa FOTO: Unsplash
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Utilizarea rețelelor sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia a crescut din nou după interzicerea acestora la sfârșitul anului 2025. Potrivit datelor unei aplicații de control parental, tot mai mulți adolescenți folosesc rețelele de social media.

Traficul în rândul acestui public scăzuse la intrarea în vigoare a legii, pe 10 decembrie. Inițiative similare au fost demarate în Franța, Regatul Unit și în alte țări de pe glob.

De atunci, însă, a crescut din nou, uneori la un nivel mai ridicat decât înainte de interdicție.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cifre statistice îngrijorătoare

Conform datelor aplicației de control parental Qustodio, 11,36% dintre copiii de 10-12 ani foloseau TikTok în iulie 2026, adică mai mulți decât în noiembrie 2025 (10,73%) și ușor egal cu decembrie 2025 (11,42%). În rândul tinerilor de 13-15 ani, 25,96% sunt în continuare prezenți pe aplicația de videoclipuri scurte, cu aproximativ 1% mai puțini decât chiar înainte de blocare.

Tendința este, de asemenea, de creștere pe Snapchat și Instagram.

„Tinerii ar putea accesa aceste platforme prin intermediul rețelelor VPN sau își pot falsifica vârsta”, a explicat Yasmin London, expertă în securitate online la Qustodio, într-un comunicat. De asemenea, „restricțiile ar putea, pur și simplu să nu funcționeze”, a avertizat ea.

Cifrele companiei au arătat o reorientare semnificativă a celor sub 16 ani către WhatsApp, o aplicație de mesagerie care nu este vizată de lege.

Pentru a-și produce statisticile, Qustodio s-a bazat pe o analiză a datelor lunare anonimizate privind utilizarea rețelelor sociale – mai mult de cinci minute consecutive într-o anumită lună – în rândul acestei categorii de populație.

Potrivit autorităților, această interdicție de utilizare a rețelelor sociale vizează protejarea copiilor de hărțuirea online și „algoritmii prădători”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Istvan Kovacs s-a „remarcat”, din nou, în Liga Campionilor. A dat două „roșii” aceleiaşi echipe în prelungirile partidei şi a declanșat dezastrul
09:47
Istvan Kovacs s-a „remarcat”, din nou, în Liga Campionilor. A dat două „roșii” aceleiaşi echipe în prelungirile partidei şi a declanșat dezastrul
O nouă dronă a fost descoperită în această dimineață pe plaja din Olimp. Geniștii și Armata au ajuns la fața locului. Imagini exclusive
09:39
O nouă dronă a fost descoperită în această dimineață pe plaja din Olimp. Geniștii și Armata au ajuns la fața locului. Imagini exclusive
ULTIMA ORĂ S-a abrogat articolul care trimitea acasă peste 100.000 de consilieri locali şi judeţeni. USR a mai încercat o dată să-l salveze pe Dominic Fritz
09:37
S-a abrogat articolul care trimitea acasă peste 100.000 de consilieri locali şi judeţeni. USR a mai încercat o dată să-l salveze pe Dominic Fritz
Fragment de dronă, descoperit, azi, pe plaja din Olimp. Este posibil să aibă încărcătură explozivă
09:24
Fragment de dronă, descoperit, azi, pe plaja din Olimp. Este posibil să aibă încărcătură explozivă
DECES Doliu în lumea sportului. A murit unul dintre cei mai importanți antrenori ai ciclismului românesc
08:58
Doliu în lumea sportului. A murit unul dintre cei mai importanți antrenori ai ciclismului românesc
INEDIT Pe 29 martie 1997, un cal a sărit gardul, s-a alăturat unei curse de ciclism din Franța și a început să depășească cicliștii. Ce s-a întâmplat apoi
08:44
Pe 29 martie 1997, un cal a sărit gardul, s-a alăturat unei curse de ciclism din Franța și a început să depășească cicliștii. Ce s-a întâmplat apoi
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Cancan.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
Locul unde femeile se spală doar o dată în viață. La ce soluții apelează pentru igiena personală
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Cel mai nou telescop spațial al NASA se apropie cu pași repezi de lansare
VIDEO Ion Cristoiu: O capodoperă de imbecilitate politică – Scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe
10:02
Ion Cristoiu: O capodoperă de imbecilitate politică – Scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe
ANALIZA de 10 Popularitatea lui Putin după aproape 5 ani de război în Ucraina. Câtă încredere au rușii în liderul de la Kremlin și ce spun tinerii sub 30 de ani
10:00
Popularitatea lui Putin după aproape 5 ani de război în Ucraina. Câtă încredere au rușii în liderul de la Kremlin și ce spun tinerii sub 30 de ani
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical în România. După caniculă, meteorologii ANM au emis cod galben de ploi și furtuni în mai multe județe
09:43
Vremea se schimbă radical în România. După caniculă, meteorologii ANM au emis cod galben de ploi și furtuni în mai multe județe
FLASH NEWS Coincidență stranie la o zi după moartea lui Dolly Parton: următoarea furtună din Atlantic se va numi Dolly, nume ales cu mult timp înainte
09:35
Coincidență stranie la o zi după moartea lui Dolly Parton: următoarea furtună din Atlantic se va numi Dolly, nume ales cu mult timp înainte
REACȚIE Petrișor Peiu explică de ce nu va vota Legea ANI cu „amendamentul Fritz”: „Aici intervine onoarea”
09:24
Petrișor Peiu explică de ce nu va vota Legea ANI cu „amendamentul Fritz”: „Aici intervine onoarea”
SĂNĂTATE Adevărul despre nămolul de la Techirghiol: are efect terapeutic sau totul este o minciună de marketing?
09:05
Adevărul despre nămolul de la Techirghiol: are efect terapeutic sau totul este o minciună de marketing?

Cele mai noi

Trimite acest link pe