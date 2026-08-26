Efectul interzicerii: utilizarea rețelelor sociale în Australia crește în rândul tinerilor sub 16 ani

Utilizarea rețelelor sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia a crescut din nou după interzicerea acestora la sfârșitul anului 2025. Potrivit datelor unei aplicații de control parental, tot mai mulți adolescenți folosesc rețelele de social media.

Traficul în rândul acestui public scăzuse la intrarea în vigoare a legii, pe 10 decembrie. Inițiative similare au fost demarate în Franța, Regatul Unit și în alte țări de pe glob.

De atunci, însă, a crescut din nou, uneori la un nivel mai ridicat decât înainte de interdicție.

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Cifre statistice îngrijorătoare

Conform datelor aplicației de control parental Qustodio, 11,36% dintre copiii de 10-12 ani foloseau TikTok în iulie 2026, adică mai mulți decât în noiembrie 2025 (10,73%) și ușor egal cu decembrie 2025 (11,42%). În rândul tinerilor de 13-15 ani, 25,96% sunt în continuare prezenți pe aplicația de videoclipuri scurte, cu aproximativ 1% mai puțini decât chiar înainte de blocare.

Tendința este, de asemenea, de creștere pe Snapchat și Instagram.

„Tinerii ar putea accesa aceste platforme prin intermediul rețelelor VPN sau își pot falsifica vârsta”, a explicat Yasmin London, expertă în securitate online la Qustodio, într-un comunicat. De asemenea, „restricțiile ar putea, pur și simplu să nu funcționeze”, a avertizat ea.

Cifrele companiei au arătat o reorientare semnificativă a celor sub 16 ani către WhatsApp, o aplicație de mesagerie care nu este vizată de lege.

Pentru a-și produce statisticile, Qustodio s-a bazat pe o analiză a datelor lunare anonimizate privind utilizarea rețelelor sociale – mai mult de cinci minute consecutive într-o anumită lună – în rândul acestei categorii de populație.

Potrivit autorităților, această interdicție de utilizare a rețelelor sociale vizează protejarea copiilor de hărțuirea online și „algoritmii prădători”.