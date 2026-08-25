Reprezentanții Institutului Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor (INHGA) au emis o atenționare Cod Galben de viituri pentru 19 județe din România, valabilă de marți, 25 august, ora 16:00, până în noaptea de miercuri, 26 august, ora 00:00. Hidrologii menționează că sunt vizate fenomene precum scurgeri pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, și creșteri de debite pe unele râuri.

Bazinele hidrografice vizate de atenționarea INHGA sunt Vișeu, Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Olt, Bistrița, Moldova, Suceava și Jijia.

„În intervalul 25.08.2026 ora 16:00 – 26.08.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lăpuş (județul Maramureş), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someșul Mic (județele Bihor și Cluj), Crişul Repede (judeţele Cluj şi Bihor), Crişul Negru (judeţele Bihor şi Arad), Crişul Alb (judeţele Hunedoara şi Arad), Mureş (judeţele Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieș (județele Alba și Cluj), Mureș (județele Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega (judeţele Timiş şi Arad), Timiş (judeţele Caraş Severin şi Timiş), Jiu (judeţele Hunedoara şi Gorj), Gilort (judeţul Gorj), Olt (județele Vâlcea și Argeș), Olteţ (județele Gorj şi Vâlcea), Bistriţa (judeţele Suceava, Neamţ și Harghita), Moldova (judeţele Suceava şi Neamţ), Suceava (judeţul Suceava), Jijia (judeţele Botoşani şi Iaşi)”, transmit reprezentanții INHGA.

„Fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor” / Cum arată harta zonelor afectate

„Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Maramureş, Cluj, Hunedoara, Timiş, Mureş, Harghita şi Suceava. Se menționează că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului. În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice, vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice”, mai menționează hidrologii.