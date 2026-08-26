Adevărul despre nămolul de la Techirghiol: are efect terapeutic sau totul este o minciună de marketing?

Adevărul despre nămolul de la Techirghiol

Efectul terapeutic al nămolului de la Techirghiol este real și dovedit științific, nu reprezintă o legendă sau o exagerare în scopuri de marketing.

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Substanța este un nămol sapropelic bogat în minerale (sulf, sodiu, magneziu, potasiu) și materie organică formată prin degradarea microflorei și faunei din lac (în special microorganisme ca Artemia salina).

Există și un „dar…”

Mitul „leacului universal” este singura minciună din jurul nămolului de la Techirghiol.

Acesta nu vindecă boli grave precum cancerul, nu înlocuiește intervențiile chirurgicale atunci când sunt necesare și este strict contraindicat în afecțiuni cardiace decompensate, stări febrile, hipertensiune necontrolată sau sarcină.

Mai mult, aplicat greșit sau fără recomandare medicală, nămolul poate declanșa pusee inflamatorii.

Istoria nămolului de la Techirghiol

Istoria nămolului de la Techirghiol, cunoscut drept „aurul negru” al Dobrogei, îmbină o legendă străveche cu recunoașterea științifică internațională, transformând o simplă baltă de pe malul Mării Negre în cea mai renumită stațiune balneară din România.

Legenda bătrânului Techir

Originea simbolică a tratamentelor cu nămol este strâns legată de legenda bătrânului tătar Techir. Se spune că acesta era un bătrân olog și orb care a ajuns din greșeală cu măgarul său rănit și bolnav în mâlul cleios al lacului.

În timp ce se chinuia să își scoată animalul încăpățânat din noroi, bătrânul a observat o minune: plăgile măgarului s-au vindecat, iar el însuși a început să vadă din nou și să își poată folosi picioarele. Vestea s-a răspândit rapid, iar lacul și localitatea au primit numele său. Astăzi, o statuie dedicată lui Techir și măgarului său străjuiește faleza orașului.

Începuturile utilizării medicale

Dincolo de mit, utilizarea empirică a nămolului de către localnici este documentată de peste 200 de ani. Însă istoria modernă și recunoașterea medicală oficială încep în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Recunoașterea mondială

Valoarea terapeutică a nămolului sapropelic nu a rămas doar un secret local. În anul 1924, nămolul de Techirghiol a primit Medalia de Aur la Expoziția Universală de la Paris, fiind clasificat din punct de vedere calitativ în fruntea nămolurilor sapropelice din întreaga lume. Tot în această perioadă, reputatul istoric Vasile Pârvan începe cercetări arheologice în zonă, atestând locuirea milenară a acestor ținuturi.

Ce este și cum s-a format nămolul sapropelic?

Nămolul este un produs bio-mineral format pe fundul lacului printr-un proces extrem de lent. Lacul Techirghiol este un fost liman fluvio-marin. Din cauza aportului foarte mic de apă dulce, concentrația de sare a crescut masiv (ajungând la circa 95 g/l).

În acest mediu suprasărat s-a dezvoltat o floră și faună microscopică specifică (în special alga Cladophora) și crustaceul Artemia salina. Descompunerea bacteriană a acestor organisme, amestecată cu substanțe minerale și aluviuni, a generat un nămol negru, unsuros, extrem de bogat în coloizi organici, sulf, siliciu și fier.