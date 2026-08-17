De la caniculă la ploi torențiale și grindină. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în România, în următoarele 48 de ore. Dacă în anumite zone vor fi înregistrate temperaturi ridicate, în alte regiuni vor fi vijelii, posibile căderi de grindină, iar vântul va avea intensificări. ANM a oferit informații de ultimă oră pentru Gândul.

În cursul zilei de luni, 17 august 2026, vremea se va menține caniculară în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nord-estul Moldovei și în extremitatea sudică a Olteniei.

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„În țară, vremea va fi călduroasă, caniculară din orele amiezii în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei, cer senin, exceptând în a doua parte a nopții. În Banat, Crișana, jumătatea vestică a Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Vor fi înnorări, averse, intensificari ale vântului de scurtă durată, 45-55 km/h, pe alocuri vijeliii, posibilă grindină și descărcări electrice. Vor fi înregistrate și ploi torențiale și cantități de apă care pot ajunge, local, la 15-20 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile maxime vor fi între 26 -27 de grade pe litoral, 27 de grade în Câmpia de Vest, 21 de grade în Delta Dunării”, a transmis ANM pentru Gândul.

Instabilitate atmosferică, vijelii și căderi de grindină, mâine

În cursul zilei de marți, 18 august, va fi vreme călduroasă în cea mai mare parte a Munteniei și în Dobrogea. În restul regiunilor din țară, valorile diurne vor scădea. De altfel, ziua va fi marcată și de instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, sudul Banatului și în jumătatea nordică a Moldovei. Meteorologii anunță că, spre noapte, vor fi înnorări accentuate, precum și vijelii și căderi de grindină.

„Mâine, în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea valorile diurne vor caracteriza o vreme călduroasă, în timp ce în restul regiunilor valorile vor scădea.

În sudul Banatului, Maramureș, Transilvania și jumătatea nordică a Moldovei, ziua va fi instabalitate atmosferică și noaptea va fi cer variabil, înnorări accentuate, viejlii, căderi de grindina. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe mentrul pătrat, dar și peste 20-25 de litri pe metrul pătrat, local.

În restul teritoriului va fi senin, unde vor fi și ploi de scurtă durată. Vântul va avea intensificări, 45-50 km/h, local de peste 50-60 km/h, în sud-est și centru, local în est. Vor fi temperaturi de 18 grade Celsius în nordul Moldovei și 20 de grade pe litoral”, transmite ANM.

Vijelii în România pe 18 august

Așa cum este precizat și pe site-ul oficial al ANM, este valabil un cod galben de intensificări ale vântului și vijelii pentru majoritatea județelor. Zonele afectate sunt: Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei. ANM anunță că marți vor fi „intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50….70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…90 km/h”.

Cum va fi vremea în București

ANM a emis prognoza și pentru zona municipiului București. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține călduroasă în cursul zilei de luni, 17 august 2026. Vântul nu va avea intensificări, iar maximele vor fi de 33-34 de grade Celsius. Noaptea, minimele vor ajunge la 17-18 grade. Marți, 18 august, va fi cald, iar maximele vor fi situate între 32 și 34 de grade Celsius.

„Astăzi va fi vreme călduroasa, cer senin, vânt slab. Vor fi înregistrate 33-34 de grade Celsius ziua și minime de 17-18 grade. În zona preorășenească vor fi minime de 14 grade.

Mâine va fi cald, cerul va fi senin, noaptea va avea înnorări trecătoare, iar vântul va sufla slab. Vor fi maxime de 32-34 de grade Celsius și minime de 14-16 grade Celsius”, a transmis ANM pentru Gândul.