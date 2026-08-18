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Vijelii în România. În ce zone scad temperaturile și unde se mențin peste 35°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Vijelii în România. În ce zone scad temperaturile și unde se mențin peste 35°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
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Vremea se schimbă în anumite zone din țară. Meteorologii anunță vijelii și vânt puternic în Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, sud-vest și estul Munteniei, nordul Dobrogei. De altfel, temperaturile scad în sud-vest, mâine. ANM a oferit informații de ultimă oră pentru Gândul.

Meteorologii anunță vijelii în mai multe zone din țară. De altfel, spre deosebire de ziua precedentă, vremea se răcește. În Muntenia și sud-vestul Moldovei, în schimb, vremea se menține caniculară. În sud-est, temperaturile vor fi menținute la 35-36 de grade Celsius.

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Temperaturile se mențin ridicate în anumite zone din țară

„Astăzi, în vest, nord, centru se răcește față de ieri, în rest în Muntenia, sud-vestul Moldovei, vremea este caniculară, cu disconfort termic ridicat. Maxime situate între 20-23 grade în nord și depresiuni, și 35-36 de grade în sud-est. Minime de 7 grade în depresiunea Carpaților Orientali, 22 de grade pe litoral. Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului, vijelii, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, sud-vest și estul Munteniei, nordul Dobrogei. La munte, la altitudini mari, vor fi rafale de 80-90 km/h.

La noapte va fi vânt în Carpații Meridionali și de Curbură, cu rafale de 60-70 km/h, dar și pe litoral, cu 40-45 km/h.

Instabilitate atmosferică azi în Munții Apuseni, în nordul Carpaților Orientali, Moldova și Transilvania. În primele ore ale zilei și în Maramureș si în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului, instabilitate atmosferică cu averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Astfel de fenomene vor fi izolat și în celelalte regiuni”, transmite meteorologul de serviciu pentru Gândul.

Intensificări ale vântului și vijelii în România. Sursă: ANM

Cum va fi vremea miercuri, 19 august

Vremea se va menține în general frumoasă, miercuri, 19 august. În sud-vestul țării, temperaturile vor scădea, iar pe parcursul zilei vor fi înnorări la munte și în centru. Vântul va sufla cu 60-70 km/h pe creste, la munte.

„Mâine va fi vreme în general frumoasă, o să scadă temperaturile în sud-vest, ziua vor fi unele înnorări la munte, în centru. Va fi vânt cu intensificări la munte, în special pe creste, cu 60-70 km/h, dar și în centrul țării, trecător. Maxime de 23 de grade în Transilvania și în nord-vestul Moldovei, 33 de grade în vest, în Oltenia și în sud-vestul Munteniei”, arată ANM.

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