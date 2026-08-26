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Coincidență stranie la o zi după moartea lui Dolly Parton: următoarea furtună din Atlantic se va numi Dolly, nume ales cu mult timp înainte

Coincidență stranie la o zi după moartea lui Dolly Parton: următoarea furtună din Atlantic se va numi Dolly, nume ales cu mult timp înainte
Foto: Unshplash - Imagine cu rol ilustrativ
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Următoarea furtună tropicală formată în Atlantic va primi numele Dolly, o coincidență produsă la câteva zile după moartea lui Dolly Parton. Numele furtunii nu este un omagiu adus artistei, ci era stabilit cu mult timp înainte și face parte dintr-un sistem meteorologic folosit de decenii.

O coincidență neobișnuită leagă moartea lui Dolly Parton de actualul sezon al uraganelor din Atlantic. La numai câteva zile după dispariția celebrei artiste americane, următoarea furtună tropicală care se va forma în acest bazin va purta numele „Dolly”, scrie The New York Times.

A murit Carl Dean, soțul lui Dolly Parton

Dolly Parton

Paradoxal este că numele furtinii fusese stabilit cu mult timp înainte și face parte din sistemul internațional de denumire a furtunilor tropicale, bazat pe liste pregătite în avans și reutilizate, în Atlantic, într-un ciclu de șase ani și nu un omagiu adus cântăreței.

„Dolly” era deja următorul nume programat pentru sezonul uraganelor din Atlantic din 2026.

Marți după-amiază, meteorologii de la Centrul Național pentru Uragane din SUA monitorizau două zone cu vreme perturbată, ambele având potențialul de a se transforma în următoarele furtuni tropicale cu nume ale sezonului.

Prima dintre ele care se va organiza suficient și va atinge pragul necesar pentru clasificarea drept furtună tropicală va primi numele Dolly. Următoarea se va numi Edouard.

Sursa video – X/@GMengel

Pentru ca un sistem tropical din Atlantic să primească un nume, viteza maximă susținută a vântului trebuie să ajungă la cel puțin 39 de mile pe oră, aproximativ 63 km/h.

Coincidența este cu atât mai neobișnuită cu cât numele Dolly are o istorie meteorologică îndelungată, care se întinde pe aproximativ opt decenii.

Prima furtună Dolly a apărut chiar în anul în care s-a născut Dolly Parton

Meteorologii au început să folosească sistematic nume umane pentru furtuni în perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial. De atunci, nouă furtuni din Oceanul Atlantic au purtat numele Dolly, iar denumirea a fost utilizată și pentru sisteme tropicale formate în alte regiuni ale lumii.

Prima furtună cunoscută sub acest nume datează din 1946, exact anul în care Dolly Parton s-a născut în comitatul Sevier din statul american Tennessee.

Furtuna din 1946 a fost un taifun care a trecut pe lângă Filipine și Taiwan înainte de a ajunge în estul Chinei. La vremea respectivă, folosirea numelor umane pentru asemenea fenomene meteorologice era încă o practică relativ nouă, iar numele „Dolly” provenea dintr-o listă întocmită de armata americană.

Câțiva ani mai târziu, sistemul a început să fie folosit oficial și în Atlantic.

În 1953, Biroul Meteorologic al SUA, instituția care a precedat actualul Serviciu Național de Meteorologie, a început să atribuie nume furtunilor din Atlantic, iar Dolly s-a aflat printre primele denumiri utilizate.

În acel an, furtuna Dolly s-a format în apropiere de Puerto Rico și s-a deplasat lent către nord. Sistemul a devenit ulterior uragan, înainte să slăbească din nou până la nivelul unei furtuni tropicale în momentul în care a ajuns în Bermuda.

Numele a fost utilizat din nou în anul următor și apoi în 1968. Pe măsură ce sistemul internațional de denumire a ciclonilor tropicali a evoluat, Dolly a continuat să apară pe liste.

În 1996, numele a intrat în ciclul de șase ani folosit în prezent. Pentru că litera D apare la începutul alfabetului, Dolly a revenit cu regularitate în sezoanele din 2002, 2008, 2014 și 2020, iar acum se află din nou pe lista din 2026.

Una dintre cele mai cunoscute furtuni care au purtat acest nume a fost uraganul Dolly din 2008. Acesta a ajuns la categoria 2 înainte de a lovi zona de sud a statului Texas și rămâne unul dintre cele mai puternice sisteme tropicale care au purtat numele Dolly.

Două sisteme sunt monitorizate în Atlantic. Unul are 70% șanse să se dezvolte

În mod obișnuit, al patrulea nume al sezonului apare mai devreme în timpul verii. În 2026, activitatea tropicală din Atlantic a fost însă neobișnuit de lentă.

Fenomenul meteorologic El Niño a contribuit la apariția unor condiții care au împiedicat mai multe sisteme să se organizeze și să devină suficient de puternice pentru a primi nume. Situația s-ar putea schimba în următoarele zile.

Dintre cele două zone urmărite marți de meteorologi, una avea o probabilitate de aproximativ 40% de dezvoltare, iar procesul de organizare s-ar putea produce chiar începând de miercuri seara.

Al doilea sistem se afla în largul coastei de vest a Africii, într-o regiune atent urmărită în această perioadă a anului deoarece aici se formează uneori unele dintre cele mai puternice uragane ale sezonului atlantic.

Meteorologii estimau pentru acesta o probabilitate de 70% de a deveni o furtună cu nume în următoarele zile. Era însă prea devreme pentru a stabili traiectoria pe care ar putea să o urmeze dacă sistemul se dezvoltă.

Primul dintre cele două fenomene care va atinge intensitatea unei furtuni tropicale va primi numele Dolly.

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