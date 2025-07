Meteorologii Accuweather anunță cea mai caniculară zi din ultimii ani. Câte grade Celsius vor fi sâmbătă, în București

Meteorologii Accuweather anunță cea mai caniculară zi din ultimii ani. Iată câte grade Celsius vor fi sâmbătă, în București. Ne aflăm pe final de lună iulie, cea mai călduroasă lună din an. Vremea continuă să fie caniculară în toată țara. Însă, sâmbătă, 26 iulie, meteorologii anunță o zi de foc pentru Capitală.

De altfel, România este vizată, azi și mâine de mai multe coduri galbene și portocalii de val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală. Astfel de fenomene vom avea în sudul și vestul Olteniei, în sud-vestul și centrul Munteniei, în nordul Olteniei, în nord și estul Munteniei. De asemenea, până mâine va fi caniculă în Banat și Crișana, local în Maramureș, Transilvania, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală. Maximele se vor încadra între 33 și 37 de grade, iar minimele, în general, între 18 și 20 de grade.

Cea mai călduroasă zi va fi însă sâmbătă, potrivit meteorologilor Accuweather. Vor fi nu mai puțin de 42 de grade la umbră, un record pentru București, în ultimii ani. Temperatura resimțită însă va fi mult mai mare, undeva pe la 45-46 de grade Celsius.

Tot în București, vom avea, până sâmbătă, următoarele temperaturi: joi, maxima va fi de 37 de grade, iar minima de 20 de grade Celsius, vineri vom avea maxime de 39 de grade C și minime de 23 de grade, sâmbătă vor fi 42 de grade C și minime de 23 de grade C, duminică, temperatura mai scade cu câteva grade și ajunge la 38 de grade Celsius, cu minime de 22 de grade Celsius. Săptămâna următoare debutează tot cu caniculă: luni, 28 iulie, vom avea 35 de grade C, cu minime de 22 de grade C. Luna iulie se încheie tot în această cheie, cu maxime de 30-31 de grade C.

Așadar, zi de foc sâmbătă, motiv pentru care specialiștii recomandă hidratarea și evitarea expunerii la soare, între orele 10:00 și 14:00, dar și folosirea de creme cu protecție solară.

Autorul recomandă:

Alertă de la ANM: COD PORTOCALIU două zile la rând în București! Temperaturi de 37 de grade la umbră și nopți tropicale

Prognoza vremii pentru 23-24 iulie 2025: Sud-estul țării, vizat de temperaturi CANICULARE și furtuni violente cu descărcări electrice