ANM a emis Cod portocaliu de ger și viscol în România, valabil de la noapte, până luni dimineață

ANM a actualizat avertizările meteo și a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol, valabil de la ora 23:00, azi, până luni la ora 10:00. Zonele afectate.

Cod portocaliu – Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10.

În acest interval, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.

Iar pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90…100 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea fiind foarte redusă.

De asemenea, a fost emis un cod galben, în intervalul de valabilitate: 27 decembrie, ora 23 – 29 decembrie, ora 10.

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3…8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, potrivit ANM.

