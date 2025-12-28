Prima pagină » Vremea » Cod galben de vânt în București, duminică. Intensificări ale vântului menținute până luni seară

Cod galben de vânt în București, duminică. Intensificări ale vântului menținute până luni seară

28 dec. 2025, 07:15, Vremea
Cod galben de vânt în București, duminică. Intensificări ale vântului menținute până luni seară
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

ANM a emis o prognoză meteorologică pentru București. Potrivit specialiștilor în vreme, intensificări ale vântului vor fi menținute până luni, 29 decembrie 2025.

Conform anm, până duminică, ora 8:00, este nebulozitate, iar cu precădere în prima parte a zilei și noaptea se va semnala ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -4…-2

grade. Cerul se menține variabil pe parcursul ziei de azi, Vântul va sufla moderat (viteze de 30…40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50…60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar minima de -4…-1 grad.

Până luni seară, cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30…40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4…6 grade.

Meteorologii ANM spun că Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul acestui weekend. De asemenea, Municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări cod galben, pentru intensificări ale vântului în după-amiaza și seara zilei de duminică (28 decembrie).

