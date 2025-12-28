România îngheață. Țara s-a aflat sub asediul iernii în ultimele 48 de ore: risc de accidente și arbori doborâți în urma codului roșu de viscol

Mai multe zone din România s-au aflat sub un adevărat „asediu” al iernii. Ultimele 48 de ore au adus ninsori viscolite, temperaturi scăzute, rafale puternice de vânt și ceață, îndeosebi în zonele montane. Seara trecută a fost convocat un comitet ministerial de situație de urgență în urma codurilor de vreme urâtă, pentru ca autoritățile să intervină prompt în situațiile necesare. Altfel, riscul de accidente a crescut pe arterele afectate de condițiile meteo nefavorabile, iar mai mulți arbori au fost doborâți în urma codului roșu de viscol.

Turiști blocați la Bâlea Lac

Duminică, 28 decembrie 2025, mai mulți turiști au rămas blocați la cabanele de la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol emis de meteorologi. Pentru că accesul a putut fi făcut doar cu transportul pe cablu, Transfăgărășanul fiind închis din cauza stratului de zăpadă, turiștii au ajuns în zona montană cu telecabina. La prânz, însă, din cauza viscolului și a riscului de avalanșă, nu au putut părăsi zona. Vezi detalii aici.

Arbori smulși de furia furtunii, la Sinaia

În ultimele 48 de ore, meteorologii au emis mai multe atenționări cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile. La Sinaia, de exemplu, o furtună a făcut prăpăd în calea ei. Rafalele de vânt au doborât mai mulți copaci pe străzile Mănăstirii și Zamora. Într-unul dintre vehiculele afectate se aflau 3 persoane. Din fericire, nu au fost rănite. În urma viscolului, arborii au fost doborâți și în alte zone, autoritățile acționând pentru elibarea drumurilor.

„Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent electric, dar si despre 5 copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau 3 ocupanţi care, din fericire, nu au fost răniţi”, a informat oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Risc crescut de accidente

Odată cu schimbarea bruscă a vremii și apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare și a ceții, riscul de accidente a crescut. În acest sens, conducătorii auto sunt sfătuiți de autoritățile locale să aibă o atenție deosebită pe drumurile pe care circulă și să mențină o distanță optimă, pe șosea. De exemplu, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova (DRDP) a informat sâmbătă dimineață, 27 decembrie 2025, că pe DN 67C, între Novaci si Rânca, a fost viscol care a scăzut vizibilitatea. Din acest motiv, riscul de accidente pe drumul național dintre Novaci și Rânca a fost mai mare.

Valea Prahovei, acaparată de viscol

Tot în cursul zilei de sâmbătă, 27 decembrie 2025, viscolul a făcut ravagii în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde vântul a bătut cu rafale de peste 120 km/h. Mai mulți copaci și stâlpi au fost doborâți, în urma condițiilor meteo nefavorabile. AICI se găsesc mai multe detalii.

Vremea continuă să fie capricioasă: cod roșu de viscol în România

ANM anunță că aproape toată țara se află sub incidența codurilor galbene, portocalii și roșii (harta, mai jos).

Vremea continuă să fie capricioasă în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis un cod galben de ninsori viscolite valabil în intervalul 28 decembrie 2025, ora 10:00 – 29 decembrie 2025, ora 10:00.

„În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3…8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h”, transmite ANM.

ANM a emis și un cod portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite, în cea mai mare parte a Moldovei, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali. Intervalul de valabilitate este: 28 decembrie 2025, ora 10:00 – 29 decembrie 2025, ora 02:00.

„Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă. În Carpații Meridionali la altitudini de până la 1700 m, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic și vizibilitate foarte redusă, iar vântul va avea viteze de 90…100 km/h”, transmite ANM.

A intrat în vigoare și un cod roșu de ninsori însoțite de vânt foarte puternic în Carpații Meridionali și de Curbură. Codul roșu este valabil până pe 29 decembrie 2025, ora 10:00.

„În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero”, transmite ANM.

