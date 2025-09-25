Prima pagină » Vremea » Un VORTEX polar lovește România. Urmează ploi torențiale, vijelii și lapovită. Temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius

Un VORTEX polar lovește România. Urmează ploi torențiale, vijelii și lapovită. Temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius

25 sept. 2025, 09:41, Vremea
Foto: Profimedia images

România se pregătește de o răcire accentuată a vremii, cauzată de un vortex polar și de un ciclon format în Marea Mediterană. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade, urmează ploi abundente, vânt puternic și posibil lapoviță și ninsoare.

Vremea se schimbă radical în România, după o perioadă de vară prelungită. Temperaturile au început deja să scadă, iar meteorologii anunță că în următoarele zile diferența va fi de până la 10 grade față de normalul perioadei.

În zona Moldovei, termometrele nu vor arăta mai mult de 11 grade Celsius, iar tendința de răcire va continua și săptămâna viitoare.

„Această schimbare de mase aduce intensificări ale vântului, în partea de sud-vest și est, în sudul Banatului, pe litoral în special. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 40-50 km/h, în zonele montane mai înalte până spre 70 km/h, posibil să plouă oriunde în țară”, a explicat Florinela Georgescu, director ANM, potrivit Știrileprotv.

România, măturată de un ciclon din Meditarană

Pe lângă aerul rece venit din zona polară, România va fi afectată și de un ciclon format în Marea Mediterană, care va pătrunde prin vestul țării.

Acesta va aduce ploi torențiale, rafale puternice de vânt și instabilitate accentuată. În contextul temperaturilor scăzute, nu sunt excluse episoade de lapoviță și ninsoare, mai ales în zonele montane.

Experții de la Severe Weather Europe avertizează că un rol important îl joacă și vortexul polar – un ciclon de aer rece ce se formează toamna deasupra Polului Nord. În anii în care acesta este puternic, aerul rece rămâne concentrat în regiunile polare. Când este slab, masele de aer rece coboară spre sud, provocând ierni mai severe.

Anul acesta, vortexul polar este considerat slab, ceea ce ar putea însemna o iarnă mai grea decât de obicei, cu episoade de ninsoare abundentă.

Totuși, climatologul Roxana Bojariu atrage atenția că există și alți factori care pot influența severitatea sezonului rece.

„Importantă este și temperatura apei Oceanului Atlantic, faza El Niño sau La Niña și mai există un alt factor care poate să influențeze condițiile de iarnă și aici vorbim despre niște vânturi tot în atmosfera înaltă, care au o periodicitate de doi ani. Toate lucrurile astea interacționează între ele”, a precizat Bojariu.

