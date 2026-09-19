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Un copil de 4 ani a căzut de la etajul al 3-lea al unui bloc din Sebeș. Minorul este internat la spital

Un copil de 4 ani a căzut de la etajul al 3-lea al unui bloc din Sebeș. Minorul este internat la spital
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Un copil de numai 4 ani a căzut, astăzi după-amiază, 19 septembrie, de la etajul al treilea al unui imobil din municipiul Sebeș, județul Alba. Incidentul s-a produs în jurul orei 15:45. Autoritățile au confirmat  că au deschis o anchetă și urmează să stabilească împrejurările producerii incidentului.

Copilul de 4 ani a căzut de la etajul al 3-lea al unui bloc din Sebeș

Astăzi, polițiștii din municipiul Sebeș au fost alertați că un copil de 4 ani a căzut de la etajul unui bloc care se situează pe strada Miahil Kogâlniceanu.  Echipajele ajunse la fața locului au confirmat incidentul. Deocamdată, nu se știe cum s-a produs accidentul și nici în ce împrejurări a ajuns copilul să cadă. Aceste lucruri urmează să fie stabilite de anchetatori.

„La data de 19 septembrie 2026, în jurul orei 15:45, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Sebeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor în vârstă de 4 ani ar fi căzut de la etajul 3 al unui imobil situat pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă”, a transmis IPJ Alba.

Copilul se află în momentul de față la spital

Copilul a fost preluat și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Autoritățile nu au comunicat, până în acest moment, informații despre starea sa de sănătate. Minorul a scăpat cu viață, însă este rănit.

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