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Nicki Minaj, declarații de dragoste pentru Donald Trump la Fox News: „Pur și simplu îl iubesc”

Nicki Minaj, declarații de dragoste pentru Donald Trump la Fox News: „Pur și simplu îl iubesc”
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Celebra cântăreață Nicki Minaj a declarat public că „pur și simplu îl iubește” pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, și a refuzat să își ceară scuze în fața criticilor pentru susținerea sa. Declarația sa a fost făcută în cadrul unei apariții la emisiunea The Ingraham Angle, moderată de Laura Ingraham la Fox News, unde artista a discutat și despre implicarea ei în inițiativele administrației prezidențiale.

Nicki Minaj l-a caracterizat pe Donald Trump drept o persoană inteligentă, amuzantă și cu picioarele pe pământ și a adăugat că este foarte ușor să comunici cu el deoarece Trump îi face pe oameni să se simtă ascultați și înțeleși.

„De fiecare dată când îl văd sau când îl văd vorbind cu alți oameni, este pur și simplu el însuși. Este o persoană foarte echilibrată. E ușor să stabilești o conexiune cu el”, a precizat artista.

Întrebată despre reacțiile negative primite din cauza apropierii sale de președintele SUA, Nicki Minaj a subliniat că nu va încerca niciodată să găsească scuze sau justificări pentru opțiunile ei. Deși și-a exprimat public simpatia politică față de Donald Trump, despre care a spus că este „probabil cel mai mare fan al președintelui”, Minaj a precizat că nu își va transforma viitoarele sale concerte în mitinguri politice.

În prezent, Nicki Minaj face parte din juriul unei competiții oficiale organizate de administrația Trump, alături de alte celebrități, numită Million Dollar Pitch Competition, un program dedicat susținerii întreprinderilor mici. Minaj a precizat că această competiție va sprijini micile afaceri din inima țării.

„Oricine se poate regăsi în aceste idei de proiecte. Iar acest lucru ajută la motivarea altor mici afaceri. Le oferi acel plus de inspirație de care aveau nevoie și le arăți că nu trebuie să fii un nume uriaș, cunoscut de toată lumea, pentru a fi remarcat de președinte”, a spus Nicki Minaj la emisiunea The Ingraham Angle.

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