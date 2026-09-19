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Nicușor Dan s-a semnat pe o bornă de pe Via Translivanica. Ce mesaj a lăsat președintele

Olga Borșcevschi
Nicușor Dan s-a semnat pe o bornă de pe Via Translivanica. Ce mesaj a lăsat președintele
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Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă, că Via Transilvanica este mai mult decât un traseu, este un proiect care uneşte oameni, comunităţi şi regiuni şi care ne arată cât de multe putem face atunci când alegem să lucrăm împreună. Totodată, în cadrul evenimentului, șeful statului a dezvelit o bornă pe care a scris mesajul „Cred în România” și s-a declarat optimist în privința viitorului țării.

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„Via Transilvanica este mai mult decât un traseu. Este un proiect care uneşte oameni, comunităţi şi regiuni şi care ne arată cât de multe putem face atunci când alegem să lucrăm împreună”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Şeful statului susține că avem nevoie să ne cunoaştem mai bine.

„Prea des privim societatea prin clişee şi prea puţin prin experienţa directă a dialogului şi a colaborării. Proiecte precum Via Transilvanica ne arată că putem construi împreună şi că există în România oameni care aleg să facă, nu doar să vorbească despre schimbare”, a precizat Nicuşor Dan.

Președintele a menţionat că la Via Transilvanica Business Fest, a avut ocazia să transmită aprecierea sa echipei Tăşuleasa Social şi comunităţii de voluntari care, prin implicare şi perseverenţă, transformă responsabilitatea şi solidaritatea în fapte.

„Această capacitate de a construi împreună trebuie să se regăsească şi în economie. Sunt optimist în ceea ce priveşte viitorul economic al României. Iar pentru a transforma acest optimism în rezultate, avem nevoie de dialog şi de încredere”, a mai spus Nicușor Dan.

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