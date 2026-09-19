Patinoarul Berceni Arena va purta numele fostului mare hocheist Doru Tureanu. În memoria sportivului a fost amenajată și o mini-expoziție cu obiecte care i-au aparținut, cum ar fi echipamentul, o crosă și fotografii cu acesta. Astăzi, 19 septembrie, la Berceni Arena, a fost marcat debutul oficial al ediției 2026 a Săptămânii Europene a Sportului, un eveniment dedicat mișcării și unui stil de viață activ.

Consiliul local al Sectorului 4 a cerut încă din luna mai Consiliului General al Municipiului București ca patinoarul să-și schimbe denumirea în „Patinoarul Doru Tureanu”.

Fiul lui Doru Tureanu a spus că este o onoare că pationul va purta numele tatălui său

La ceremonie au participat membrii familiei ai lui Doru Tureanu, mai mulți sportivi și foști colegi de-ai sportivului. Copiii hocheistului și-au dat acordul pentru folosirea numelui tatălui lor și au transmis că este o mare onoare pentru familia lor.

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„Faptul că patinoarul va purta numele tatălui meu este o mare onoare pentru familia noastră. Este o amintire pentru pasiunea pentru hochei, pentru ca acest sport să meargă înainte”, a spus Adrian Ștefan Tureanu, fiul fostului hocheist.

Viceprimarul sectorului 4 a transmis că își dorește ca orice copil care va veni la patinoar să se întrebe cine a fost Doru Tureanu

Viceprimarul Sectorului 4, Miruna Lișcu, a declarat că își dorește ca fiecare copil care va intra pe gheața de la Berceni Arena să se întrebe cine a fost Doru Tureanu și, aflându-i povestea, să înțeleagă că performanța se construiește prin muncă, caracter și curaj.