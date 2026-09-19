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Doru Tureanu, readus în memoria publicului. Patinoarul Berceni Arena va purta numele sportivului

Doru Tureanu, readus în memoria publicului. Patinoarul Berceni Arena va purta numele sportivului
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Patinoarul Berceni Arena va purta numele fostului mare hocheist Doru Tureanu. În memoria sportivului a fost amenajată și o mini-expoziție cu obiecte care i-au aparținut, cum ar fi echipamentul, o crosă și fotografii cu acesta. Astăzi, 19 septembrie, la Berceni Arena, a fost marcat debutul oficial al ediției 2026 a Săptămânii Europene a Sportului, un eveniment dedicat mișcării și unui stil de viață activ.

Consiliul local al Sectorului 4 a cerut încă din luna mai Consiliului General al Municipiului București ca patinoarul să-și schimbe denumirea în „Patinoarul Doru Tureanu”.

Fiul lui Doru Tureanu a spus că este o onoare că pationul va purta numele tatălui său

La ceremonie au participat membrii familiei ai lui Doru Tureanu, mai mulți sportivi și foști colegi de-ai sportivului. Copiii hocheistului și-au dat acordul pentru folosirea numelui tatălui lor și au transmis că este o mare onoare pentru familia lor.

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„Faptul că patinoarul va purta numele tatălui meu este o mare onoare pentru familia noastră. Este o amintire pentru pasiunea pentru hochei, pentru ca acest sport să meargă înainte”, a spus Adrian Ștefan Tureanu, fiul fostului hocheist.

Viceprimarul sectorului 4 a transmis că își dorește ca orice copil care va veni la patinoar să se întrebe cine a fost Doru Tureanu

Viceprimarul Sectorului 4, Miruna Lișcu, a declarat că își dorește ca fiecare copil care va intra pe gheața de la Berceni Arena să se întrebe cine a fost Doru Tureanu și, aflându-i povestea, să înțeleagă că performanța se construiește prin muncă, caracter și curaj.

„Ne dorim ca fiecare copil care va intra pe gheața de la Berceni Arena să întrebe cine a fost Doru Tureanu. Iar atunci când îi va afla povestea, să înțeleagă că performanța se construiește prin muncă, caracter și curaj”, a spus viceprimarul Sectorului 4, Miruna Lișcu.

Cine a fost Doru Tureanu

Doru Tureanu a fost una dintre cele mai importante personalități din istoria hocheiului pe gheață românesc. Născut la 11 ianuarie 1954, la București, Tureanu și-a petrecut întreaga carieră de senior la Dinamo București, între 1970 și 1987, perioadă în care a cucerit șase titluri de campion național. A reprezentat România la două ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, în 1976 și 1980, și la numeroase Campionate Mondiale.

Pentru echipa națională, Doru Tureanu a avut un rol important în una dintre cele mai valoroase generații ale hocheiului românesc. Acesta a rămas în memoria sportului românesc și pentru performanțele sale individuale. Sportivul a fost menționat drept unul dintre cei mai prolifici marcatori ai naționalei. În 2011, a fost inclus în Hall of Fame-ul Federației Internaționale de Hochei pe Gheață și a devenit în acel moment unul dintre puținii români care au primit această recunoaștere.

Doru Tureanu s-a stins din viață la 11 martie 2014, la vârsta de 60 de ani, la Spitalul Colentina din București din cauza unei comoții cerebrale.

Vizitatorii pot descoperi o mini-expoziție cu Doru Tureanu

În semn de omagiu pentru una dintre figurile emblematice ale hocheiului românesc, vizitatorii pot descoperi o mini-expoziție dedicată lui Doru Tureanu. Cei mici au ocazia să vadă de aproape obiecte care i-au aparținut marelui sportiv, de la crosa și echipamentul de joc până la ghetele pe care le-a purtat pe gheață.

Expoziția este completată de fotografii-document care surprind momente importante din istoria hocheiului românesc: participările „tricolorilor” la Campionatele Mondiale, perioada în care România evolua în elita mondială și obținea victorii memorabile, inclusiv în fața Statelor Unite, dar și prezențele echipei naționale la Jocurile Olimpice.

Sectorul 4 al Municipiului București, Berceni Arena și Agenția Națională pentru Sport s-au alăturat astfel,  inițiativei europene desfășurate în perioada 23–30 septembrie, sub mesajul #BeActive.

Patinoarul Berceni Arena găzduiește în general,  atât întreceri sportive, cât și activități prin care copiii pot face primii pași în disciplinele practicate pe gheață. În ultimii ani, autoritățile locale au susținut și proiecte dedicate familiarizării celor mici cu aceste sporturi.

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