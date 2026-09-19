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Un incendiu puternic a izbucnit lângă principalul aeroport din Arabia Saudită, în urma alertelor de atac aerian ale rebelilor houthi

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Un incident de securitate major a avut loc sâmbătă în apropierea Aeroportului Internațional King Khalid din Riad după ce un incendiu puternic și o coloană densă de fum negru au cuprins terminalul. Locuitorii capitalei Arabiei Saudite au raportat mai multe explozii puternice la câteva ore după ce autoritățile au emis prima alertă în urma escaladării tensiunilor cu rebelii Houthi din Yemen.

Potrivit publicației France24, un rezervor de combustibil Aramco din apropierea aeroportului ar fi luat foc. Un nor mare de fum s-a ridicat deasupra principalului aeroport din Arabia Saudită după ce în prealabil s-au auzit bubuituri. Saudiții au emis peste noapte alerte în care au avertizat asupra unui potențial atac din partea rebelilor yemeniți susținuți de Iran.

„În direcția aeroportului am văzut fum negru și foc”, a declarat unul dintre locuitori pentru AFP.

„Am auzit alarma, apoi mi-au tremurat geamurile”, a spus un locuitor din Riad, în vârstă de 27 de ani, care locuiește în nordul orașului. „A fost cu siguranță înfricoșător. Nu mă așteptam la asta”.

Potrivit relatărilor de la fața locului, un rezervor de combustibil Aramco de pe aeroport a luat foc. Între timp, platforma online de urmărire a aeronavelor FlightRadar24 a raportat probleme majore pe aeroport, inclusiv anulări la decolare și întârzieri la aterizare.

Acest incident a avut loc la doar câteva zile după ce Riadul i-a acuzat pe rebelii Houthi că au vizat cu drone orașul sfânt Mecca, denunțând atacul drept un „atac terorist laș” asupra orașului sfânt al islamului, care primește anual milioane de pelerini, atât sunniți, cât și șiiți.

Rebelii Houthi din Yemen au organizat o ofensivă fulger luna aceasta și au cucerit noi teritorii de-a lungul coastei Mării Roșii. Arabia Saudită însăși, una dintre puterile regiunii, a efectuat zeci de atacuri aeriene asupra zonelor controlate de Houthi, dar nu a reușit să oprească avansul acestora.

De asemenea, rebelii yemeniți au lansat mai multe atacuri cu drone și rachete asupra facilităților energetice ale Arabiei Saudite, ceea ce a dus la o perturbare majoră a fluxului de petrol către Europa.

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