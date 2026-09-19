Irinel Columbeanu, salvat de la plata datoriei de 5.000 de euro pe care o avea la azil. Cine a achitat suma și cum l-a cunoscut pe fostul afacerist

Irinel Columbeanu, stabilit într-un azil de bătrâni, după ce a rămas fără averea de altădată, se confrunta cu datorii majore la plata taxei de cazare în centrul de la Ghermănești. Salvarea sa a venit din partea unui român stabilit în Statele Unite, care i-a achitat restanțele în valoare de mii de euro.

În vârstă de 69 de ani, Irinel Columbeanu își duce traiul la căminul de bătrâni din Ghermănești. Cu toate acestea, pensia modestă nu-i permite să-și achite, la timp, taxele aferente cazării, așa că fostul om de afaceri a cumulat datorii de peste 5.000 de euro.

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Din fericire, în ajutorul lui Columbeanu a venit Felician Vitca, un român stabilit la Chicago. Bărbatul a făcut o călătorie specială în țară pentru a achita integral datoriile fostului milionar.

„Am venit special în România, ca să-i plătesc datoriile lui Irinel Columbeanu. E cu plata la zi, are restanțe zero lei. Milostenia, dărnicia și binele sunt gesturi umanitare și spirituale. Irinel are nevoie de o speranță, un bine, un gest, și suntem alături de el”, a mărturisit Felician Vitca conform Click!.

Care este legătura dintre bărbatul misterios și Irinel Columbeanu

Bărbatul a explicat că nu îl cunoștea pe Irinel Columbeanu, însă, susține că a avut un „vis profetic”, în care i s-a spus să trimită o Biblie la azilul de bătrâni, unde este internat fostul afacerist.

„În octombrie 2025, într-un vis profetic, la ora 3.00 dimineața, am fost însărcinat să trimit o Biblie, la azilul de bătrâni, din Ghermănești, Snagov, la Irinel Columbeanu. Nu am știut cine e Irinel Columbeanu, nici la Snagov nu am fost niciodată, am plecat în S.U.A. la vârsta de 15 ani. După etape și bariere, domnul Burloi, de la Biserica „Limanuri bune” și domnul Marasanul, de la Biserica „Buna Vestire”, din București, l-au dus pe Irinel la biserică, să fie botezat. Am aflat apoi că și tatăl lui fusese botezat la aceeași biserică”, a mai povestit acesta

Ajutorul oferit de Vitca fostul milionar de la Izvorani nu s-a limitat doar la plata datoriilor. Bărbatul l-a plimbat cu limuzina pe Irinel Columbeanu și i-a pregătit și o masă cu bucate tradiționale de la cele mai în vogă restaurante din Capitală.