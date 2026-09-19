Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția oferită de Donald Trump, cu ocazia Adunării Generale a ONU. Programul președintelui

Președintele Nicuşor Dan pleacă în SUA, la Adunarea Generală ONU, de la New York, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi vor participa la recepţia oferită de preşedintele SUA Donald Trump şi soţia sa, Melania Trump, şi vor inaugura intersecţia „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii. Președintele României se va întâlni şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York dar şi cu antreprenori români din SUA. Mirabela Grădinaru va participa la dejunul oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne / Domni dar şi la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event” organizat sub patronajul Melaniei Trump.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția oferită de Donald Trump

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Potrivit programului transmis de Administraţia Prezidenţială, luni, la ora 01:30 ( n. red. ora României) Nicușor Dan se va întâlni cu Alianța foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România.

Tot luni, la ora 16:30, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa la summitul „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat sub patronajul Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

La 19:00, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu antreprenori români din SUA din domeniul Tech, iar la ora 21:00, o întâlnire cu reprezentanţii JP Morgan Chase şi cu investitori în obligaţiuni româneşti în România

Marţi, la ora 01:30, Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, în New York. Evenimentul are loc în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.

La ora 02:00, şeful statului se va întâlni cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York.

La ora 16:00, Nicușor Dan participă la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la Sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, New York.

La ora 19:00, Mirabela Grădinaru va participa separat la dejunul oferit de Melania Trump pentru Primele Doamne și Domni prezenți la New York.

Miercuri, la ora 00:00, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation.

La ora 02:00, preşedintele Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru vor participa la recepţia tradiţională oferită de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.