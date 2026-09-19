Jurgen Faff, omul de afaceri din Sibiu etichetat drept un apropiat al fostului președinte Klaus Iohannis, pare a atrage milioanele de euro ca un magnet. Gândul a prezentat, de altfel, afacerile controversate ale lui Jurgen Faff. Tabloul general arată cum statul român a pierdut zeci de milioane de euro. Proiecte finanțate din bani europeni – parcuri fotovoltaice – care nu s-au concretizat. Un contract păgubos încheiat, în pandemie, între Unifarm și afacerist, a produs o gaură de 18 milioane euro din bani publici. Un teren de golf fantomă, care ar fi trebuit să fie construit în Sibiu. Compania aviatică Fly Lili a apărut în centrul unui alt scandal major, iar procurorii îl acuză pe Jurgen Faff de evaziune fiscală în formă continuată.

În toamna anului 2025, Faff și un alt administrator al companiei aeriene au fost reținuți și ulterior plasați sub control judiciar. Anchetatorii susțin că nu ar fi fost achitate către stat impozite și contribuții aferente salariilor, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 12 milioane de lei.

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Procurorii au pus sechestru asigurător pe o aeronavă Airbus A319-112 aparținând societății comerciale, pentru a garanta recuperarea prejudiciului în valoare de 11.691.455 lei și plata amenzii penale de 900.000 lei.

Detalii despre împrumutul garantat cu Airbus A319

Gândul a obținut noi informații surprizătoare care completează tabloul afacerilor lui Jürgen Faff . Este devoalată o relație financiară directă între Fly Lili și Hello Jets, operator aerian fondat de fostul acționar Blue Air, Cristian Teodor Rada.

În toamna anului 2024, Fly Lili ar fi apelat la o finanțare de 500.000 de euro pentru achitarea unor debite curente și pentru continuarea activității. Compania lui Faff ar fi garantat suma cu un Airbus A319.

Fly Lili se confrunta cu o nevoie importantă de lichidități încă din 2024. În data de 20 septembrie a acelui an, Fly Lili ar fi apelat la Hello Jets pentru o finanțare pe termen scurt, în valoare de 500.000 de euro.

Banii erau destinați, potrivit surselor Gândul , achitării unor debite curente, astfel încât Fly Lili să își poată continua activitatea.

, achitării unor debite curente, astfel încât Fly Lili să își poată continua activitatea. Compania era reprezentată de Jürgen Andreas Faff.

Din partea Hello Jets apărea administratorul Tudor Zamfir Constantinescu.

Natura exactă a datoriilor și identitatea creditorilor către care urmau să ajungă banii nu au fost, încă, descoperite.

Airbus A319, înmatriculat YR-LIC, garanția împrumutului

Pentru garantarea celor 500.000 de euro, Fly Lili ar fi pus garanție un Airbus A319, înmatriculat YR-LIC, aflat în proprietatea companiei. Termenul stabilit pentru restituirea finanțării era începutul lunii octombrie 2024.

Informația este relevantă chiar prin momentul temporal. Compania lui Jurgen Faff avea nevoie de bani pe termen foarte scurt. Trebuia să-și achite obligațiile curente pentru a rămâne operațională.

De altfel, Jurgen Faff recunoștea, ulterior, că Fly Lili avusese probleme financiare mari. Un an mai târziu, după perchezițiile din dosarul de evaziune fiscală, afaceristul avea să recunoască, public, dificultățile cu care se confunta compania Fly Lili.

Într-o declarație pentru context.ro

Omul de afaceri Jurgen Faff susținea că a încercat să țină compania în funcțiune. Spunea că a prioritizat plățile către furnizori și angajați.

Procurorii susțineau, însă, că Fly Lili nu ar fi plătit statului contribuții și taxe aferente salariilor în valoare de peste 12 milioane de lei. Firma avea la acel moment peste 170 de angajați.

Finanțarea primită în 2024 de la Hello Jets confirmă existența unei presiuni de lichiditate în aceeași perioadă. Nu există însă date care să permită concluzia că cei 500.000 de euro au fost folosiți pentru obligațiile fiscale care fac obiectul anchetei.

Cine este Hello Jets. Compania, fondată de un fost acționar Blue Air

Compania Hello Jets a fost fondată – în luna februarie a anului 2021 – de Cristian Teodor Rada. Acesta era unul dintre foștii acționari Blue Air, și a primit certificatul de operator aerian în același an.

BoardingPass nota că Rada a deținut inițial integral societatea.

Ulterior a cesionat-o către Airline Invest SA.

În 2022, participația la Hello Jets a fost transferată către Rams Center SRL.

BoardingPass arăta și că Rams Center făcuse, pentru o perioadă scurtă, parte din consiliile de administrație ale Airline Invest și Blue Air Aviation.

Tot BoardingPass scria că o participație în Rams Center fusese deținută anterior de Bogdan Iulian Năstase, prezentat drept avocat al Blue Air.

Legăturile istorice au făcut ca Hello Jets să fie prezentată ulterior, în presă, prin comparație cu fostul operator Blue Air.

Legătura istorică dintre Hello Jets și Blue Air

În aprilie 2026, Oficiul de Știri relata – conform unor surse din cadrul TAROM – că operatorul național urma să închirieze un Airbus A320 de la Hello Jets.

În titlul articolului a fost folosită formularea noul Blue Air, cu referire la trecutul companiei și la implicarea lui Cristian Rada.

Între timp, Hello Jets s-a dezvoltat accelerat pe segmentul charter și al închirierii de aeronave către alți operatori. Potrivit Ziarului Financiar, compania a ajuns în 2025 la afaceri de 487 de milioane de lei, în creștere cu 180% față de anul precedent. Profitul net a fost de 35,7 milioane de lei.

Printre clienții companiei se numără TAROM, SunExpress și Israir.

Hello Jets nu operează curse regulate. Se concentrează pe charter și pe închirierea aeronavelor, inclusiv cu echipaje. CEO-ul companiei este Tudor Constantinescu, același reprezentant care apare în relația financiară cu Fly Lili din 2024.

Traiectoriile celor două companii au fost, astfel, diferite. În timp ce Fly Lili căuta în 2024 o finanțare pentru a-și achita datoriile curente și a continua activitatea, Hello Jets avea să intre într-o perioadă de expansiune care a adus-o inclusiv în postura de furnizor pentru TAROM.

Fly Lili și Hello Jets apar și în povestea oamenilor lui Horațiu Potra

Cele două companii mai apar, separat, într-un alt context: zborurile către Republica Democrată Congo. Fly Lili ar transportat în Congo, în mai multe rânduri, oameni angajați de Horațiu Potra.

Jurgen Faff a confirmat relația comercială și a declarat că zborurile au fost achitate în avans.

În același timp, Antena 3 CNN a relatat că și Hello Jets apărea ca prestator de servicii pentru mercenarii lui Potra și opera zboruri către și dinspre Congo.

În același material a fost făcută legătura dintre Hello Jets, Cristian Rada și trecutul Blue Air.

Totuși, faptul că ambele companii apar în acest context nu demonstrează că au colaborat între ele pentru aceste zboruri. Nici informațiile privind finanțarea de 500.000 de euro nu indică vreo legătură cu Horațiu Potra sau cu operațiunile din Congo.

O nouă piesă în tabloul afacerilor lui Jurgen Faff

Numele lui Jurgen Faff a revenit recent în atenție și după o investigație privind proiecte fotovoltaice finanțate din fonduri europene.

Context.ro a publicat informații despre un sistem de companii din România, Elveția, Germania și Marea Britanie prin care costurile unor proiecte ar fi fost majorate artificial.

Potrivit investigației jurnalistice, Faff și partenerii săi chinezi s-ar fi aflat în centrul mecanismului. Un parc fotovoltaic, unul dintre proiectele care au beneficiat de peste 16 milioane de euro din fonduri nerambursabile nu ar fi produs energie.

Noile informații obținute de Gândul adaugă, acum, o piesă concretă în tabloul situației companiei Fly Lili. În septembrie 2024, compania lui Jürgen Faff a apelat la Hello Jets pentru 500.000 de euro, necesari plății unor datorii curente și continuării activității, și a pus garanție un Airbus A319.

Creditorul era o companie fondată de un fost acționar Blue Air, care avea să crească puternic în următorii ani și să ajungă să lucreze inclusiv cu TAROM.