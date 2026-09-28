Petrișor Peiu susține că România este veriga slaba din lanțul occidental

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, lansează un avertisment privind situația economică a României și costurile tot mai ridicate la care statul se finanțează de pe piețe.

Senatorul susține că România a devenit ”veriga slabă din lanțul occidental” și face o paralelă cu situația Greciei din timpul precedentei crize a datoriilor. Senatorul atrage atenția în special asupra costurilor la care se finanțează România și afirmă că randamentul titlurilor de stat românești pe zece ani a ajuns vineri la aproximativ 7,55%.

”Veriga slaba din lanțul occidental este, azi România. Dobânzile la care se împrumută statele au urcat la noi maxime: pentru Statele Unite, 5,21% pentru maturitatea de 10 ani, un nivel nemaiîntâlnit din 2007; pentru Marea Britanie 5,39%, pentru Franța 4,72%, pentru Germania 3,62% la aceeași maturitate. Pentru obligațiunile emise de UE pe 10 ani vorbim de dobânzi de peste 4%, nivel nemaiîntâlnit în istorie.

România a atins nivelul de 7,55% vineri și acum este la 7,38%, un nivel uriaș, cea mai mare dobândă plătită de un stat UE pentru obligațiunile la 10 ani. Dar, dintre toate aceste state, doar România este în recesiune. Toate celelalte au creștere economică: SUA 2,1% pe primul trimestru și 1,5% pe al doilea, UE este pe la 1% în medie”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

”Veriga slabă va fi lovita în plin de criza datoriilor”

Peiu consideră însă că situația României este mai vulnerabilă din cauza combinației dintre costurile ridicate de finanțare și evoluția economiei. Peiu avertizează și asupra efectului pe care creșterea randamentelor îl poate avea asupra portofoliilor de obligațiuni deținute de bănci.

”Cu alte cuvinte, toate celelalte state, cu excepția României, pot crește dobânda oferita de băncile centrale. România nu poate pentru ca ar adânci criză economică. Băncile care dețin aceste obligațiuni vor vinde obligațiunile vechi (cu dobânzi mai mici) cu discount-uri mari, pentru a putea cumpăra noile obligațiuni. Cat de mult pot pierde băncile, totuși? Veriga slabă va fi lovita în plin de criza datoriilor. La precedenta criză a fost Grecia…”, a încheiat senatorul.