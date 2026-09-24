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Petrișor Peiu prezintă cele 5 măsuri cerute de AUR pentru un guvern cu PSD. Ce își dorește liderul senatorilor AUR?

Petrișor Peiu prezintă cele 5 măsuri cerute de AUR pentru un guvern cu PSD. Ce își dorește liderul senatorilor AUR?
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Petrișor Peiu a prezentat cele cinci măsuri pe care AUR le-ar vrea incluse într-un program de guvernare cu PSD. Politicianul a vorbit despre revenirea TVA la 19% și modificarea contribuțiilor pentru munca part-time. Printre propunerile sale se mai află reducerea impozitului pe dividende la 8%, oprirea decarbonizării și indexarea pensiilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Am duce TVA-ul la 19% cotă standard, 9% cotă redusă”

Invitat la Marius Tucă Show, Petrișor Peiu a fost întrebat care sunt cele cinci măsuri care nu ar trebui să lipsească dintr-un program de guvernare cu PSD. Prima măsură menționată de Petrișor Peiu vizează revenirea TVA la 19% pentru cota standard și la 9% pentru cota redusă. El a făcut referire și la declarațiile lui Siegfried Mureșan privind revenirea TVA la 19%. Politicianul subliniază că măsura trebuie să fie însoțită de un termen concret.

„În primul rând, noi dacă am fi singuri la putere, am duce TVA-ul la 19% cotă standard, 9% cotă redusă. Dacă am fi într-un guvern de coaliție și acceptăm că și ceilalți sunt un partid cu aceleași drepturi și îndreptățiri, am cere ca măcar să fie specificată clar data la care ne vom întoarce cu cota TVA. Am văzut că și Mureșan spune: Eu îmi doresc TVA de 19%. Dar trebuie să vină cu un program în care să spună în data de 1 ianuarie sau în data de 1 august 2027.”, a declarat politicianul.

„Să revenim cu impozitul pe dividende la 8%”

Politicianul susține că a doua măsură ar trebui să vizeze contribuțiile pentru munca part-time. El afirmă că acestea ar trebui calculate proporțional cu veniturile obținute. A treia măsură propusă este revenirea impozitului pe dividende la 8%. Potrivit lui Petrișor Peiu, nivelul actual descurajează antreprenoriatul.

„A doua, contribuțiile plătite pentru munca part-time să fie proporționale cu plata pentru muncă. Nu cu o plată imaginară pentru opt ore pentru că oamenii ăia nu lucrează opt ore. În al treilea rând, să revenim cu impozitul pe dividend de la 8%, pentru că noi astăzi descurajăm antreprenoriatul. Până la urmă noi vrem să construim o societate capitalistă, d-aia s-a făcut revoluția.”, a precizat Peiu.

„Renunțăm la ideea de a închide centralele pe cărbune”

O altă măsură propusă de AUR vizează oprirea decarbonizării în economie. Peiu susține că renunțarea la centralele pe cărbune ar afecta competitivitatea economiei României în raport cu celelalte state din Europa. Politicianul explică că, în contextul actual al prețurilor certificatelor de emisii de carbon, energia produsă pe cărbune este mai ieftină decât cea produsă pe gaz.

„O altă chestiune importantă pentru noi este, în zona economică, oprirea decarbonizării. Pentru că nu mai putem să facem față, din punct de vedere al competitivității economiei. Nu mai putem să facem față competiției cu celelalte state din Uniunea Europeană, nu mai vorbesc de China. Asta ar însemna să renunțăm la ideea nebunească de a închide centralele pe cărbune. Mai ales acum. Când astăzi, să vă spun o chestiune. Cu prețurile astea ale certificatelor de emisii de carbon uriașe și debalansate între cărbune și gaz, cu toate astea, azi, energia făcută pe cărbune e mai ieftină decât cea făcută pe gaz.”, a adăugat politicianul AUR.

„Ar trebui indexate pensiile”

Peiu a vorbit și despre indexarea pensiilor, pe care o consideră o măsură importantă. Politicianul face referire la legea pensiilor adoptată de Parlament și afirmă că aceasta s-a aplicat doar în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, după care aplicarea ei a fost suspendată.

„După aia, o chestiune importantă pentru morala noastră și pentru readucerea cinstei în politică. Dom’le, ar trebui indexate pensiile. Pentru că vă spun un lucru. Parlamentul României a adoptat, toate partidele au votat legea pensiilor, care s-a aplicat 4 luni. De la 1 septembrie până la 31 decembrie 2024. După care s-a suspendat aplicarea. Faci o lege pentru 4 luni? Adică, mințirea electoratului a atins paroxismul cu această lege. Mai sunt exemple. Noi avem în vigoare o lege care spune că statul e obligat să cheltuie 6% din PIB pentru educație. Nu a fost niciodată îndeplinit.”, a menționat politicianul.

AUR a prezentat, în Parlament, o serie de propuneri pentru programul de guvernare al PSD. Printre altele, revenirea la TVA de 19% pentru cota standard și 9% pentru cota redusă, reducerea impozitului pe dividende și oprirea procesului de decarbonizare. În zona energetică, AUR a propus și finalizarea unor proiecte precum centrala de la Iernut, Turceni și Tarnița-Lăpuștești.

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