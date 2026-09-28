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Tensiuni între Seul și Kiev. Coreea de Sud cere explicații și scuze oficiale din partea Ucrainei. Zelenski, acuzat că ar fi încălcat un acord secret

Tensiuni între Seul și Kiev. Coreea de Sud cere explicații și scuze oficiale din partea Ucrainei. Zelenski, acuzat că ar fi încălcat un acord secret
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Coreea de Sud cere explicații și scuze oficiale din partea Ucrainei după ce Volodimir Zelenski a dezvăluit transferul la Seul a doi soldați nord-coreeni capturați pe front. Președinția sud-coreeană susține că Kievul ar fi încălcat un acord de confidențialitate și a afectat încrederea dintre cele două țări.

Un incident diplomatic neașteptat tensionează relațiile dintre Coreea de Sud și Ucraina. Administrația de la Seul solicită explicații oficiale și scuze din partea Kievului după dezvăluirea publică a transferului în Coreea de Sud a doi soldați nord-coreeni capturați de forțele ucrainene în timpul războiului cu Rusia, potrivit KievPost.com.

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Informația a fost făcută publică joi chiar de președintele Volodimir Zelenski, în timpul discursului susținut în fața ONU. Liderul ucrainean a vorbit despre capturarea militarilor trimiși de Phenian în sprijinul Rusiei și a precizat că „nu a fost ușor să-i captureze vii”.

Dezvăluirea a provocat nemulțumire la Seul. Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a reproșat Kievului încălcarea înțelegerii privind păstrarea confidențialității transferului.

Administrația Zelenski a contestat însă existența unui asemenea acord. Dmytro Lytvyn, consilier al președintelui ucrainean, a susținut că Ucraina este „o țară deschisă” și că ar fi fost neobișnuit ca predarea celor doi militari să fie făcută în secret.

Seul acuză Kievul că a afectat „grav” încrederea dintre cele două guverne

Disputa s-a amplificat duminică, atunci când Președinția Coreei de Sud a formulat public acuzații dure la adresa autorităților ucrainene.

„Faptul că partea ucraineană a încălcat acordul de confidențialitate dintre cele două țări și a divulgat unilateral informațiile este în sine o chestiune foarte gravă”, a declarat Seong Ghi-hong, secretarul prezidențial sud-coreean pentru relații publice.

Oficialul de la Seul a respins și afirmația administrației prezidențiale ucrainene potrivit căreia nu ar fi existat un acord privind păstrarea secretului.

„Declarația falsă a Serviciului de presă al prezidențialului ucrainean, conform căreia nu a existat un acord de confidențialitate, subminează grav încrederea dintre cele două guverne și dăunează grav relațiilor de prietenie dintre cele două țări”, a afirmat Seong Ghi-hong.

Președinția sud-coreeană solicită acum Kievului „o explicație oficială și scuze”.

Seulul nu exclude nici alte reacții în acest caz. Seong Ghi-hong a precizat că autoritățile analizează „măsuri suplimentare care ar putea fi necesare”, fără a oferi detalii despre natura acestora.

Cei doi nord-coreeni au cerut să trăiască în Coreea de Sud

Cei doi militari nord-coreeni aflați în centrul disputei diplomatice au fost capturați de forțele ucrainene în ianuarie 2025, după desfășurarea trupelor Phenianului în sprijinul Rusiei.

Ulterior, într-o scrisoare adresată unei organizații neguvernamentale cu sediul la Seul, cei doi și-au exprimat dorința de a ajunge în Coreea de Sud și de a avea o „viață normală”.

Situația lor are o particularitate juridică importantă. Constituția Coreei de Sud îi consideră pe coreenii din Nord și din Sud cetățeni ai aceluiași stat, ceea ce permite autorităților de la Seul să acorde drepturi depline nord-coreenilor care ajung pe teritoriul sud-coreean.

Oficialii de la Seul au precizat că același principiu se aplică și militarilor nord-coreeni capturați în timpul războiului dintre Rusia și Ucraina.

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