Președintele PSD avertizează că România trebuie să iasă rapid din actualul interimat în cazul foarte probabil în care Guvernul Siegfried Mureșan nu va primi votul Parlamentului. Sorin Grindeanu spune că, după un eventual eșec al premierului desemnat, există doar două variante: desemnarea unui nou candidat pentru funcția de premier sau declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate.

Chestionat cât timp ar mai putea rămâne Ilie Bolojan premier interimar în cazul în care Cabinetul Mureșan nu obține voturile necesare în Parlament, Grindeanu a precizat că se așteaptă ca una dintre aceste două proceduri să fie declanșată rapid.

„Eu sper ca rapid să se intre într-una din cele două proceduri posibile, ori nominalizarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, ori declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate. Nu există alte variante”, a declarat politicianul.

Grindeanu: Își dorește să plece repede, repede, repede înapoi la Bruxelles

Liderul PSD a mai explicat că, în scenariul în care președintele Nicușor Dan optează pentru desemnarea unui alt candidat ca premier, ar urma o nouă perioadă până când viitorul Executiv ar ajunge în fața Parlamentului.

„Dacă e aleasă de către președintele României prima variantă, cea de a nominaliza un nou prim-ministru, asta ar însemna încă un interval de 10 zile până la un posibil vot în Parlament”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a lansat apoi un atac direct la adresa lui Siegfried Mureșan, căci acesta nu ar fi demonstrat în ultimele zile, din punctul său de vedere, că nu își dorește cu adevărat să conducă Guvernul.

„Sper să existe un candidat de prim-ministru altcumva decât domnul Siegfried Vasile Mureșan, care nu își dorește să fie prim-ministru. Și a dovedit în toate aceste zile că își dorește să plece repede, repede, repede înapoi la Bruxelles și să își reia treaba acolo”, a spus el.

„Să încheiem acest interimat prea lung”

Grindeanu a mai spus că, dacă președintele va opta pentru varianta unei noi desemnări, viitorul candidat ar trebui să își dorească funcția și să știe ce are de făcut într-o perioadă grea, încheind un interimat prelungit.

„În primul rând mi-aș dori, dacă se intră pe acest scenariu, să existe un candidat de prim-ministru care să vrea cu adevărat să ocupe această funcție, să știe ce are de făcut, pentru că nu e o perioadă simplă, și să încheiem acest interimat prea lung”, a conchis Grindeanu.