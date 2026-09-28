Prima pagină » Actualitate » Grindeanu pregătește planul care va urma căderii la vot a guvernului Mureșan: „Ori un nou premier, ori alegeri anticipate”

Grindeanu pregătește planul care va urma căderii la vot a guvernului Mureșan: „Ori un nou premier, ori alegeri anticipate”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele PSD avertizează că România trebuie să iasă rapid din actualul interimat în cazul foarte probabil în care Guvernul Siegfried Mureșan nu va primi votul Parlamentului. Sorin Grindeanu spune că, după un eventual eșec al premierului desemnat, există doar două variante: desemnarea unui nou candidat pentru funcția de premier sau declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate.

Chestionat cât timp ar mai putea rămâne Ilie Bolojan premier interimar în cazul în care Cabinetul Mureșan nu obține voturile necesare în Parlament, Grindeanu a precizat că se așteaptă ca una dintre aceste două proceduri să fie declanșată rapid.

„Eu sper ca rapid să se intre într-una din cele două proceduri posibile, ori nominalizarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, ori declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate. Nu există alte variante”, a declarat politicianul.

Grindeanu: Își dorește să plece repede, repede, repede înapoi la Bruxelles

Liderul PSD a mai explicat că, în scenariul în care președintele Nicușor Dan optează pentru desemnarea unui alt candidat ca premier, ar urma o nouă perioadă până când viitorul Executiv ar ajunge în fața Parlamentului.

„Dacă e aleasă de către președintele României prima variantă, cea de a nominaliza un nou prim-ministru, asta ar însemna încă un interval de 10 zile până la un posibil vot în Parlament”, a afirmat Grindeanu.

BUCURESTI – SENAT – SIEGFRIED MURESAN

Liderul PSD a lansat apoi un atac direct la adresa lui Siegfried Mureșan, căci acesta nu ar fi demonstrat în ultimele zile, din punctul său de vedere, că nu își dorește cu adevărat să conducă Guvernul.

„Sper să existe un candidat de prim-ministru altcumva decât domnul Siegfried Vasile Mureșan, care nu își dorește să fie prim-ministru. Și a dovedit în toate aceste zile că își dorește să plece repede, repede, repede înapoi la Bruxelles și să își reia treaba acolo”, a spus el.

„Să încheiem acest interimat prea lung”

Grindeanu a mai spus că, dacă președintele va opta pentru varianta unei noi desemnări, viitorul candidat ar trebui să își dorească funcția și să știe ce are de făcut într-o perioadă grea, încheind un interimat prelungit.

„În primul rând mi-aș dori, dacă se intră pe acest scenariu, să existe un candidat de prim-ministru care să vrea cu adevărat să ocupe această funcție, să știe ce are de făcut, pentru că nu e o perioadă simplă, și să încheiem acest interimat prea lung”, a conchis Grindeanu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Crin Antonescu, atac fără precedent la Siegfried Mureșan: ”O rușine maximă pentru România. Ultima rușine pentru PNL”
13:16
Crin Antonescu, atac fără precedent la Siegfried Mureșan: ”O rușine maximă pentru România. Ultima rușine pentru PNL”
BILANȚ România vrea să devină „pilon de reziliență” în regiune. Declarația Oanei Țoiu după reuniunile ONU
12:47
România vrea să devină „pilon de reziliență” în regiune. Declarația Oanei Țoiu după reuniunile ONU
ALERTĂ Protest în școlile din România. Elevii vin îmbrăcați în negru la cursuri: „Educația nu se repară la croitorie!”
12:16
Protest în școlile din România. Elevii vin îmbrăcați în negru la cursuri: „Educația nu se repară la croitorie!”
REACȚIE Siegfried Mureșan, mesaj pentru Sorin Grindeanu înaintea votului pentru Guvern: ”Dacă PSD votează împotrivă, o face strict pe criterii subiective”
11:29
Siegfried Mureșan, mesaj pentru Sorin Grindeanu înaintea votului pentru Guvern: ”Dacă PSD votează împotrivă, o face strict pe criterii subiective”
REACȚIE Toni Greblă, atac direct la adresa șefului AEP pe tema organizării alegerilor anticipate. „Legislația este suficientă”
10:59
Toni Greblă, atac direct la adresa șefului AEP pe tema organizării alegerilor anticipate. „Legislația este suficientă”
Gândul de Vreme Alertă de vreme rea de la ANM. Meteorolgii au emis cod galben de vânt puternic în 10 județe din România. Harta zonelor afectate
10:42
Alertă de vreme rea de la ANM. Meteorolgii au emis cod galben de vânt puternic în 10 județe din România. Harta zonelor afectate
Mediafax
Școala din Italia unde copiii datornicilor mănâncă altceva
Digi24
Bărbatul care a mers pe jos 50.000 de kilometri ca să ajungă acasă. La finalul unei călătorii de aproape 30 de ani, mai are un obstacol
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Prosport.ro
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
Adevarul
Ce condiții pune AUR pentru a vota un guvern PSD │SURSE
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Click
Capcana din restaurante în care cad mulți români. La ce trebuie să fii atent
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Bromhidroza, afecțiunea care poate transforma mirosul corporal într-o adevărată problemă socială
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
CONTROVERSĂ Zelenski pierde încrederea poporului: 72% dintre ucraineni consideră că liderul de la Kiev este responsabil pentru actele de corupție comise de anturajul său
13:50
Zelenski pierde încrederea poporului: 72% dintre ucraineni consideră că liderul de la Kiev este responsabil pentru actele de corupție comise de anturajul său
FLASH NEWS Petrișor Peiu explică de ce AUR nu poate susține Guvernul Mureșan. Ce nemulțumiri are formațiunea cu privire la programul de guvernare prezentat de premierul desemnat
13:36
Petrișor Peiu explică de ce AUR nu poate susține Guvernul Mureșan. Ce nemulțumiri are formațiunea cu privire la programul de guvernare prezentat de premierul desemnat
REACȚIE USR își laudă miniștrii din guvernul Siegfried Mureșan, în speranța că va putea strânge voturi pentru învestirea noului cabinet
13:36
USR își laudă miniștrii din guvernul Siegfried Mureșan, în speranța că va putea strânge voturi pentru învestirea noului cabinet
FLASH NEWS Trump susține că Zelenski a fost de acord să „o ia mai ușor” cu atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești
13:21
Trump susține că Zelenski a fost de acord să „o ia mai ușor” cu atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești
FLASH NEWS UE își lărgește granițele. Comisia Europeană pregătește „foi de parcurs speciale“ pentru aderarea mai rapidă a Republicii Moldova și Ucrainei la UE
12:56
UE își lărgește granițele. Comisia Europeană pregătește „foi de parcurs speciale“ pentru aderarea mai rapidă a Republicii Moldova și Ucrainei la UE
CONTROVERSĂ Grindeanu susține că AUR l-ar fi ajutat pe Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria, după demitere
12:24
Grindeanu susține că AUR l-ar fi ajutat pe Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria, după demitere

Cele mai noi

Trimite acest link pe