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Călin Georgescu, așteptat de zeci de susținători la Curtea de Apel București

Călin Georgescu, așteptat de zeci de susținători la Curtea de Apel București
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Susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns deja la Curtea de Apel pentru a-și susține idolul. Georgescu și Horațiu Potra ar urma să se prezinte la ora 12:00, când a fost stabilit termenul de judecată în dosarul referitor la alegerile prezidențiale. Călin Georgescu, reținut recent de DIICOT dar aflat în control judiciar, este obligat să se prezinte la Curtea de Apel București unde are loc al doilea termen din dosarul în care a fost dat în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. De asemenea, fostul candidat la prezidențiale este judecat și pentru comunicarea de informații false în formă continuată.

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La primul termen din acest dosar, Călin Georgescu nu s-a prezentat pentru că avocații săi aveau informații că judecarea cauzei va fi amânată. La termenul de astăzi, conform obligațiilor controlului judiciar impus de Tribunalul București, Georgescu ar trebui să se prezinte la sediul Curții de Apel București.

În acest dosar s-a încheiat etapa camerei preliminare, după ce Curtea a stabilit validitatea rechizitoriului, a modului de obținere a probelor și a respins cererile și excepțiile invocate, decizie menținută ulterior și de instanța supremă. Așa că, la termenul de azi, judecătorii CAB ar putea începe judecarea efectivă prin citirea actului de trimitere în judecată a inculpaților și apoi prin stabilirea felului în care aceștia doresc să fie judecați.

Instanța va întreba rând pe rând pe fiecare dintre cei judecați, inclusiv pe fostul candidat la prezidențiale, dacă se consideră vinovați de acuzațiile anchetatorilor PICCJ și dacă doresc judecarea în procedura simplificată, caz în care ar putea beneficia de o reducere substanțială a pedepsei care se va stabili, sau dacă se consideră nevinovați și doresc judecarea prin procedura deplină.

Instanța îi va asculta pe inculpații care vor dori să dea declarații, va readministra la vedere toate probele anchetatorilor și ale apărării, va admite sau va respinge probe noi, iar la final va delibera.

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