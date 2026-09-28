Toni Greblă, atac direct la adresa șefului AEP pe tema organizării alegerilor anticipate. „Legislația este suficientă”

Fost președinte al Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă este de părere că legea actuală permite organizarea alegerilor anticipate. În opinia sa, România dispune, deja, de cadrul legislativ necesar și nu trebuie schimbat nimic, așa cum se sugerează în spațiul public.

Greblă explică faptul că aceleași reguli se aplică și în cazul alegerilor organizate la termen, și dacă vorbim de „anticipate”.

„România are un cadru legislativ foarte clar”

Potrivit Realitatea Plus, conducerea AEP pregătește un proiect care prevede reducerea calendarului electoral de la 90 la 75 de zile. Însă, Toni Greblă insistă că alegerile anticipate pot fi organizate oricând.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„România are un cadru legislativ foarte clar, care reglementează această posibilitate. Că sunt la termen, că sunt alegeri anticipate, ele, alegerile toate, se desfășoară după aceleași reguli, astfel încât, în opinia mea și după ce am revăzut toate normele care reglementează alegerea președintelui României, alegerile la termen sau anticipate pot fi desfășurate după actuala legislație.

Și vreau să mai fac două precizări. Una este legată de faptul că, în interpretarea și adoptarea unor anumite măsuri necesare bunei desfășurări a alegerilor, repet, organizarea, interpretarea și alte norme pot fi făcute atât de Autoritatea Electorală Permanentă, cât și de către Birourile Electorale Centrale, astfel încât nu s-a pus niciodată problema în România că nu pot fi organizate alegeri la termen sau anticipate, că legislația ar fi insuficientă”, a explicat Greblă într-o intervenție la Realitatea Plus.

„Eu pot doar să vă spun atât: legislația României prevede desfășurarea alegerilor de 30 de ani pentru președintele României, la termen sau anticipate, pentru alegerea Parlamentului și a președintelui. Legislația este suficientă, astfel încât nu e nevoie de modificări legislative. Sigur, dacă Parlamentul dorește să modifice legislația electorală, o poate face oricând, dar nu pentru că nu s-ar putea desfășura alegeri pentru președinte sau pentru Parlamentul României”, a mai subliniat fostul șef al AEP.

Ce vrea să facă Autoritatea Electorală Permanentă

Toni Greblă a reacționat după ce Adrian Țuțuianu, actualul președinte al AEP, a declarat că se pregătește un proiect de lege pentru eventualitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate.

Potrivit acestuia, Legea 208/2015 a fost construită pentru alegerile la termen, iar în cazul unor alegeri anticipate ar fi nevoie de unele ajustări. Din câte se pare, una dintre principalele modificări discutate este reducerea calendarului electoral de la 90 la 75 de zile.

„Avem o legislație, se adoptă hotărârile de Guvern, cele trei, cu calendarul, cu cheltuielile și așa mai departe. Alegeri pot fi organizate oricând – anticipate și, de asemenea, alegeri la termen”, a replicat Toni Greblă.