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Momentul în care o pasăre a plonjat în ocean cu peste 80 km/h, surprins în Scoția. Cadrul spectaculos a câștigat „Bird Photographer of the Year 2026”

Momentul în care o pasăre a plonjat în ocean cu peste 80 km/h, surprins în Scoția. Cadrul spectaculos a câștigat
Foto: X/@CRCiencia
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O fracțiune de secundă, o pasăre care lovește apa cu peste 80 km/h și soarele văzut de sub ocean. Fotograful britanic Henley Spiers a surprins în Scoția cadrul care i-a adus marele premiu Bird Photographer of the Year 2026.

Uneori, fotografia perfectă durează doar o fracțiune de secundă. Henley Spiers a așteptat însă mult timp sub apă pentru acel moment: clipa în care o pasăre rară – sula nordică avea să străpungă suprafața oceanului exact în dreptul discului luminos al soarelui, potrivit CNN.

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Imaginea spectaculoasă, realizată în arhipelagul Shetland din Scoția, i-a adus fotografului britanic titlul Bird Photographer of the Year 2026.

Sulele nordice sunt vânători spectaculoși. Atunci când observă prada, păsările plonjează spre mare și pot intra în apă cu viteze de peste 80 km/h.

„Chiar și vara, soarele este departe de a fi garantat în acest arhipelag britanic îndepărtat”, a declarat Henley Spiers, fotograful britanic câștigător al competiției, pentru CNN.

Fotograful spune că și-a imaginat fotografia înainte ca ea să existe.

„Așadar, imaginația mea a început să lucreze cu viteză când am zărit soarele sub apă. Mi-am imaginat fotografia cu sulița de mare scufundându-se chiar prin mijlocul lui și mi-am dedicat întreaga scufundare capturării acelui singur cadru”, a povestit Spiers.

Spiers a așteptat un singur cadru

Provocarea era uriașă. În jurul fotografului, păsările intrau repetat în apă, însă niciuna nu urma exact traiectoria de care avea nevoie pentru imaginea imaginată.

Spiers a decis să nu le urmărească. Și-a ținut obiectivul îndreptat către soare și a așteptat.

„Păsările se scufundau peste tot în jurul meu, dar am refuzat să mă las distras și mi-am ținut aparatul foto îndreptat spre soare. După o lungă așteptare, o pasăre s-a scufundat în sfârșit exact în locul perfect și am surprins-o în momentul în care se năpustea sub apă”, a spus fotograful.

Totul s-a petrecut aproape instantaneu.

„Momentul s-a terminat într-o fracțiune de secundă”, a adăugat Henley Spiers.

Foto: X/@CRCiencia

Foto: X/@CRCiencia

Concursul a premiat în acest an fotografi din opt categorii, inclusiv „Tânărul fotograf de păsări al anului”. Distincția a fost câștigată de americanul Parham Pourahmad, în vârstă de numai 16 ani, pentru imaginea unei bufnițe mari cu coarne surprinse pe fundalul lunii pline.

Fotografii reale într-o lume tot mai plină de imagini generate de AI

Organizatorii au pus ediția din 2026 și sub semnul autenticității, într-o perioadă în care imaginile generate cu inteligență artificială sunt tot mai greu de diferențiat de fotografiile reale.

„Într-o lume în care imaginile generate de inteligența artificială devin din ce în ce mai comune, câștigătorii din acest an ne reamintesc cu putere valoarea autenticității”, a declarat Will Nicholls, directorul Bird Photographer of the Year.

„Fiecare imagine din cadrul concursului reprezintă un moment real din sălbăticie, obținut prin răbdare, dedicare și o legătură autentică cu natura”, a continuat Nicholls.

Pentru organizatori, fotografia de natură nu înseamnă doar spectacol vizual. Competiția, ajunsă la cea de-a 11-a ediție, contribuie și la proiecte dedicate protejării păsărilor.

În 2026, concursul a donat peste 5.000 de lire sterline organizației Birds on the Brink, care finanțează inițiative locale pentru conservarea speciilor de păsări din diferite regiuni ale lumii.

„Oamenii vor aprecia întotdeauna poveștile reale spuse de oameni reali, iar fotografiile extraordinare din acest an celebrează frumusețea, minunea și autenticitatea lumii noastre naturale”, a afirmat Will Nicholls.

El consideră că asemenea imagini pot avea și un rol concret în protejarea naturii, apropiind publicul de speciile pe care proiectele de conservare încearcă să le salveze.

„Fără sprijinul publicului, eforturile de conservare eșuează adesea. Concursul nostru promovează păsările, prezentându-le oamenilor marea diversitate a vieții aviare de pe această planetă și oferindu-le o legătură reală cu lumea naturală”, a explicat Nicholls.

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