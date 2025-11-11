Prima pagină » Actualitate » Un pacient a atacat două asistente și un brancardier în timp ce era tratat. Evenimentul s-a petrecut în Spitalui de Urgenţă Tulcea

12 nov. 2025, 00:09, Actualitate
Un pacient internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă, a atacat două asistente şi un brancardier în timpul administrării unui tratament injectabil, potrivit Agerpres. Agresorul, de 59 de ani, a fost amendat de poliţişti cu 3.000 de lei şi este cercetat pentru lovirea personalului medical.

Bărbatul agresor se află internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă, sub tratament, iar scandalul a pornit atunci când i se administra un tratament pe cale injectabilă.

„Au fost lovite două asistente şi un brancardier”, a precizat pentru sursa citată purtătorul de cuvânt al IPJ, Ionela Herdea.

Potrivit IPJ, bărbatul a adresat de asemenea injurii persoanelor colegilor din salon.

„În cauză sunt efectuate cercetări în scopul clarificării situaţiei de fapt, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea unor cadre medicale aflate în exercitarea atribuţiilor, conform Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii acesta fiind de asemenea sancţionat contravenţional cu o amendă în valoare de 3.000 de lei, conform Legii 61/1991, urmând a fi supus unui consult medical specializat”, se arată în comunicatul IPJ.

