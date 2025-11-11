Un pacient a atacat două asistente și un brancardier în timp ce era tratat. Evenimentul s-a petrecut în Spitalui de Urgenţă Tulcea

Un pacient internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă, a atacat două asistente şi un brancardier în timpul administrării unui tratament injectabil, potrivit Agerpres. Agresorul, de 59 de ani, a fost amendat de poliţişti cu 3.000 de lei şi este cercetat pentru lovirea personalului medical.

Bărbatul agresor se află internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă, sub tratament, iar scandalul a pornit atunci când i se administra un tratament pe cale injectabilă.