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7 Noiembrie, calendarul zilei: Este prezentată prima baterie electrică. Trupele române ocupă Rahova. Primul Trabant iese de pe linia de asamblare

Elena Stănică-Ezeanu
7 Noiembrie, calendarul zilei: Este prezentată prima baterie electrică. Trupele române ocupă Rahova. Primul Trabant iese de pe linia de asamblare
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Wikipedia
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 7 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

La 7 noiembrie 1801, la Paris, fizicianul italian Alessandro Volta a prezentat în fața comunității științifice invenția sa, pila voltaică, considerată prima baterie electrică din istorie. Aceasta fusese realizată în anul 1800 și reprezenta o descoperire importantă în domeniul electricității. Pila voltaică era alcătuită din discuri alternative de zinc și cupru, separate prin bucăți de material îmbibat în apă sărată. Prin această construcție, dispozitivul putea produce un curent electric continuu, spre deosebire de alte surse cunoscute la acea vreme. Volta a prezentat invenția la Institutul Național al Franței, în prezența lui Napoleon Bonaparte, care a apreciat importanța descoperirii și a propus acordarea unei medalii de aur savantului italian. Această invenție a reprezentat un moment de referință în istoria științei, deschizând noi perspective pentru cercetarea electricității și dezvoltarea tehnologiilor moderne. În onoarea lui Alessandro Volta, unitatea de măsură a tensiunii electrice a primit numele de volt.

Pila voltaică, prima baterie electrică

Pe 7 noiembrie 1877, în timpul Războiului de Independență al României, trupele române, conduse de colonelul Gheorghe (George) Slăniceanu, au declanșat atacul pentru cucerirea orașului-cetate Rahova, situat în Bulgaria de astăzi. Localitatea reprezenta un important punct strategic al armatei otomane, datorită poziției sale și fortificațiilor puternice. Luptele s-au desfășurat în perioada 7-9 noiembrie 1877. La operațiune au participat aproximativ 5.000 de militari români, sprijiniți de detașamente rusești. După confruntări dificile, trupele române au obținut victoria și au ocupat Rahova. Cucerirea Rahovei a avut o importanță strategică deosebită, contribuind la izolarea trupelor otomane de la Plevna și la desfășurarea ulterioară a operațiunilor militare. Victoria a reprezentat un nou succes al armatei române în lupta pentru obținerea independenței naționale.

Lupta de la Rahova

La 7 noiembrie 1957, primul automobil Trabant P50 a ieșit de pe linia de asamblare a fabricii din Zwickau, Germania de Est (RDG), marcând începutul unei noi etape în industria auto est-germană. Lansarea a fost programată simbolic pentru a coincide cu aniversarea Revoluției din Octombrie din Rusia. Trabantul a fost conceput ca o mașină accesibilă, destinată familiilor, fiind echipat cu un motor în doi timpi, răcit cu aer, de 500 cm³ și 18 cai-putere. Una dintre particularitățile sale era caroseria realizată dintr-un material numit duroplast, utilizat pentru a compensa lipsa tablei de oțel. De-a lungul anilor, Trabantul a devenit un simbol al Germaniei de Est, fiind apreciat pentru simplitatea sa și pentru accesibilitate. Deși avea numeroase limitări tehnice, automobilul a câștigat un loc special în memoria colectivă a generațiilor care l-au condus. Producția Trabantului a continuat până în aprilie 1991, perioadă în care au fost fabricate aproximativ 3,1 milioane de exemplare. Astăzi, Trabantul rămâne un simbol al unei epoci și o piesă importantă a istoriei automobilului european.

Trabant P50

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1867: Marie Curie 🇵🇱🇫🇷☢️🧪 savantă poloneză stabilită în Franța, dublu laureată Nobel. A fost singura care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite, fizică și chimie. A introdus în fizică termenul de radioactivitate
🎂1875: Mihail Ivanovici Kalinin 🇷🇺🗣️ revoluționar bolșevic și politician sovietic. Fostul oraș german din Prusia Răsăriteană Königsberg, cucerit în 1945 de Armata Roșie și încorporat în Uniunea Sovietică, a fost redenumit Kaliningrad în onoarea sa
🎂1879: Leon Trotsky 🇷🇺🗣️ În urma luptei pentru putere cu Stalin din anii 1920, a fost exclus din Partidul Comunist și deportat din Uniunea Sovietică. A fost în cele din urmă asasinat în Mexic de un agent sovietic
🎂1886: Gabriel Marinescu 🇷🇴✩ prefect al Poliției Capitalei (1930-1937), subsecretar de stat la ministerul de interne (1937), ministru de interne (1939) și ministru al ordinii publice (1939). Asasinat în celula de la Jilava de către o echipă a morții legionară. În corpul său s-au găsit 10 gloanțe, din care trei i-au străpuns craniul. După cum precizează relatările celor care au asistat la asasinatele din acea noapte, generalul îi primește pe asasini și, cu ultimele vorbe, îi înjură birjărește. În 1988, în cavoul din cimitirul Bellu, a fost descoperitā o cutie care conținea circa 2 kg de aur în monezi și bijuterii
🎂1911: Maria Lătărețu 🇷🇴🎤 una dintre cele mai îndrăgite interprete din domeniu, fiind supranumită deseori Privighetoarea Gorjului. Jazzmanul Johnny Răducanu o considera Ella Fitzgerald a României
🎂1913: Albert Camus 🇫🇷✒️ reprezentant al existențialismului. În 1957 a primit Premiul Nobel pentru Literatură. Moare la 46 de ani, accident rutier
🎂1916: Mihai Șora 🇷🇴✒️ filosof și eseist. A fost unul dintre oponenții vocali ai modificărilor la legile justiției, care au declanșat protestele din 2017-2018, alăturându-se deseori demonstranților, în ciuda vârstei înaintate. A trăit 106 ani
🎂1927: Hiroshi Yamauchi 🇯🇵🕹️ președinte Nintendo
🎂1944: Luigi Riva 🇮🇹⚽️ Rombo di Tuono (Fulgerul) a fost un jucător italian de fotbal și cel mai bun marcator din istoria Italiei (35 goluri)
🎂1967: David Guetta 🇫🇷🎧 A lucrat cu o varietate de artiști dintre care și Britney Spears, Akon, Chris Willis, Kelly Rowland, Lil’ Wayne, Kelis, Madonna, Kid Cudi, Estelle, Fergie, Amy Palmer, K’naan, will.i.am, LMFAO, Dane Bowers, Flo Rida și Shakira
🎂1984: Giulia Anghelescu 🇷🇴🎤 A făcut parte din trupa Candy și a fost solista formației DJ Project
🎂1987: Olimpia Melinte 🇷🇴🎬 În 2011 a fost aleasă din 250 de actrițe pentru a interpreta rolul Luminiței din filmul „Sette opere di misericordia”/”Seven Acts of Mercy” în regia lui Massimiliano și Gianluca de Serio. Apare și în Selfie (2014), Selfie 69 (2016)
🎂1990: David de Gea 🇪🇸⚽️
🎂1995: Alexandru Bologa 🇷🇴🤼‍♂️ judoka nevăzător, dublu campion european și laureat cu bronz la Jocurile Paralimpice de vară din 2016 și 2021, la categoria 60 kg

Decese 🕯

🕯️1913: Alfred Russel Wallace 🇬🇧🐒 antropolog, biolog, biogeograf, evoluționist și explorator. Este cel mai bine cunoscut pentru prezentarea independentă a unei teorii a selecției naturale, ceea ce l-a făcut pe Charles Darwin să publice propria sa teorie evoluționistă
🕯️1980: Steve McQueen 🇺🇸🎬 Era supranumit „The King of Cool”, iar într-un interviu, Bruce Lee (care i-a fost și antrenor) a făcut referire la el folosind sobrichetul „son of a gun”. A jucat în filme precum The Cincinnati Kid, Bullitt, Cei șapte magnifici. În 1974 devine starul cel mai bine plătit din lume. Prefera ca în filme să aibă replici scurte, mizând mai mult pe impactul vizual. A murit de cancer pulmonar, cauzat de purtarea costumului de pilot de curse ce conținea azbest, la 50 de ani
🕯️2004: Howard Keel 🇺🇸🎬 foarte cunoscut prin Seven Brides for Seven Brothers, iar în partea finală a vieții sale pentru interpretarea rolului Clayton Farlow din Dallas
🕯️2011: Joe Frazier 🇺🇸🥊 cele trei meciuri susținute împotriva lui Muhammad Ali aparțin meciurilor clasice din istoria boxului
🕯️2021: Dean Stockwell 🇺🇸🎬 Al din serialul Quantum Leap. A primit de două ori premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de Film de la Cannes

Calendar 🗒️

🗒️1480: Prima mențiune documentară a „slugerului” în Țara Românească, denumire dată dregătorului din Țara Românească și Moldova în secolul al XV-lea, care avea ca sarcină aprovizionarea curții domnești cu carne, lumânări și alte provizii
🗒️1492: Meteoritul Ensisheim, cel mai vechi meteorit cu o dată cunoscută a impactului, lovește Pământul în jurul prânzului într-un câmp de grâu din afara satului Ensisheim, Alsacia, Franța
🗒️1504: Cristofor Columb se întoarce din a patra și ultima sa călătorie
🗒️1801: Fizicianul italian Alessandro Volta i-a prezentat lui Napoleon Bonaparte, la Paris, prima baterie electrică cunoscută sub numele de pila voltaică
🗒️1825: Tânărul avocat Jereboam O. Beauchamp l-a ucis pe politicianul Solomon P. Sharp, pentru a apăra onoarea soției sale Anne Cooke-Beauchamp. Așa-numita tragedie Beauchamp-Sharp este preluată de presă și în numeroase adaptări literare
🗒️1874: Partidul Republican din SUA a fost reprezentat de imaginea unui elefant, publicată inițial în revista „Harper’s Weekly”
🗒️1877: Trupele române, comandate de colonelul George Slăniceanu, ocupă orașul-cetate Rahova
🗒️1917: Revoluția din Octombrie, care își ia numele de la data calendarului iulian de 25 octombrie, are loc, conform calendarului gregorian; la această dată, bolșevicii asaltează Palatul de Iarnă din Sankt Petersburg, sediul guvernului provizoriu
🗒️1918: Epidemia de gripă din 1918 se răspândește în Samoa de Vest, ucigând 7.542 (aproximativ 20% din populație) până la sfârșitul anului
🗒️1929: La New York City, se deschide publicului Muzeul de Artă Modernă
🗒️1944: Franklin Delano Roosevelt a câștigat cel de-al patrulea mandat de președinte al SUA
🗒️1956: Criza Suezului: Adunarea Generală a Națiunilor Unite adoptă o rezoluție prin care cere Regatului Unit, Franței și Israelului să-și retragă imediat trupele din Egipt
🗒️1956: Revoluția maghiară: János Kádár se întoarce la Budapesta într-un convoi blindat sovietic, preluând oficial mandatul ca următorul lider maghiar. Până în acest moment, cea mai mare parte a rezistenței armate a fost învinsă
🗒️1957: Odată cu începutul seriei pilot, primul Trabant P 50 iese de pe linia de asamblare la VEB Automobilwerk Zwickau. Motor: 0,5 l (20 CP); 2 timpi, 2 cilindri în linie, masă: 559 kg. În 2009, la salonul auto IAA din Germania a fost prezentată o versiune modernă a vechiului Trabant: Trabant nT
🗒️1991: Magic Johnson anunță că este seropozitiv și se retrage din NBA
🗒️1996: NASA lansează sonda spațială Mars Global Surveyor pentru a studia Marte de pe orbită
🗒️1996: Lagos, Nigeria: se prăbușește un avion Boeing 727. Au murit toți cei 143 de oameni aflați la bord
🗒️2007: Atac armat într-un liceu din Finlanda. Au decedat 9 persoane (inclusiv atacatorul) și alte 13 au fost rănite. Evenimentul este cunoscut sub numele de masacrul de la Jokela

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