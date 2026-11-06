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Combinatul Liberty Galați, scos la vânzare la un preț de criză după intervenția premierului Luca Niculescu. De la o evaluare de 904 milioane de euro la doar 200 de milioane

Combinatul Liberty Galați, scos la vânzare la un preț de criză după intervenția premierului Luca Niculescu. De la o evaluare de 904 milioane de euro la doar 200 de milioane
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Creditorii Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați au aprobat vineri, 6 noiembrie, noul plan de restructurare care prevede vânzarea combinatului siderurgic și a secției Tubular prin negociere directă, la un preț de pornire de 200 de milioane de euro. Complexul a fost evaluat inițial la 904 milioane de euro. 

Decizia vine în aceeași zi în care premierul Luca Niculescu a convocat de urgență Comitetul Interministerial pentru a salva combinatul siderurgic, unde a hotărât plata salariilor din Fondul de garantare în următoarele 6 luni.

Guvernul a confirmat vineri că există deja cinci mari investitori care și-au manifestat interesul pentru platforma industrială. Printre numele vehiculate pe surse se numără omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, grupul ucrainean Metinvest, consorțiul indian Jindal, dar și companii asiatice din China și Irak.

De la o evaluare de 904 milioane de euro la un preț derizoriu 

Decizia luată de creditori scoate în evidență o scădere dramatică a valorii patrimoniului industrial. Conform documentelor publicate de News.ro, evaluatorul autorizat Darian DRS estimase în februarie 2025 valoarea de piață a combinatului la 904 milioane de euro. 

La vremea respectivă, „valoarea de lichidare” fusese stabilită la 538 de milioane de euro. Însă în doar 19 luni, situația a luat o întorsătură dezastruoasă. O nouă evaluare din septembrie 2026 arată că valoarea de lichidare a ajuns la abia 182 de milioane de euro (o prăbușire de peste 66%). Prețul minim de vânzare aprobat acum, 200 de milioane de euro, este cu aproximativ 78% sub valoarea de piață estimată în urmă cu un an și jumătate. 

Administratorii au explicat că deprecierea bruscă a activelor se datorează perioadei lungi de nefuncționare a instalațiilor, degradării acestora și vânzării stocurilor, precum și costurilor imense pe care viitorul cumpărător va trebui să le asigure pentru retehnologizare.

Statul are de recuperat 450 de milioane de euro 

Vânzarea prin negociere directă la prețul de 200 de milioane de euro ridică mari probleme pentru principalii creditori, adică instituțiile statului român. ANAF are de recuperat taxe și impozite restante de 150 de milioane de euro, în timp ce expunerea Băncii de Export-Import a României (Exim Banca Românească) se ridică la aproximativ 300 de milioane de euro. În total, statul trebuie să recupereze 450 de milioane de euro. 

Dacă vânzarea se face la prețul minim stabilit acum, banii obținuți ar acoperi doar 44% din creanțele celor două instituții. Astfel, Guvernul va pierde o sumă imensă din banii publici blocați în falimentul de facto al gigantului industrial.

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