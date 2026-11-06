Ilie Bolojan glumește pe tema întâlnirii cu fanul său, social democratul Constantin Toma: „Să nu apară că trecem la PSD cumva”

Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, a recunoscut vineri, 6 noiembrie, în cadrul unei întâlniri cu liderii PNL Buzău, că l-a vizitat pe primarul PSD Constantin Toma. Șeful liberalilor a ținut să sublinieze că nu a fost vorba de o întâlnire în scop politic. Social democratul anunțase deja, în cursul zilei, că s-a revăzut cu Ilie Bolojan, politician față de care și-a manifestat aprecierea, în repetate rânduri. Amintim că întrevederea dintre președintele liberalilor și Constantin Toma, la care a participat și prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu, are loc în contextul unor relații tensionate între primarul PSD și formațiunea din care face parte.
Bolojan a menționat întrevederea cu edilul Buzăului nu a avut o semnificație politică.
„Vă spun să nu apară altceva, că trecem la PSD cumva, da? Deci ca să fiţi liniştiţi”, a declarat Bolojan.
Mai mult, președintele PNL a subliniat caracterul amical al vizitei și a spus că social democratul Constantin Toma a fost cel care a lansat invitația.
”Trecând pe aici, l-am sunat şi pe domnul Mocanu (Adrian Mocanu, liderul PNL Buzău – n.r.), l-am sunat pe domnul Toma (Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului – n.r.). Îi ştiu pe toţi primarii de mari oraşe, am fost în Asociaţia Municipiilor. El a spus: Haideţi la o cafea până la mine. Şi, ca nişte oameni civilizaţi, am fost astăzi la prânz la Primărie.”, a relatat Bolojan.
Ilie Bolojan a explicat că se cunoaște de ani buni cu Toma, mai exact de pe vremea proiectului ”Buzăul Mare”, ce implica unirea municipiului cu comuna Ţinteşti. La acel moment, Constantin Toma l-a sunat pe Bolojan şi l-a rugat să vină să susţină proiectul, pentru că și acesta încercase ceva asemănător la Oradea, cu staţiunea Băile Felix.
Potrivit lui Bolojan, l-a sunat şi preşedintele de atunci al PNL Buzău, Gabriel Avrămescu, care i-ar fi spus să nu vină.
”Domnule, dacă vii cumva pe aici, o să ne faci praf”, ar fi spus fostul preşedinte PNL Buzău.
”Dacă e un proiect bun, am înţeles că nu-l lăudaţi. Dar nu-l blocaţi!”, ar fi spus Bolojan, care a venit totuşi şi a susţinut proiectul, inclusiv în biserica din Ţinteşti.
Constantin Toma a fost primul care a confirmat întâlnirea cu Ilie Bolojan, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care a subliniat caracterul administrativ al dialogului.
„Schimb de experiență între un fost și doi actuali primari. Administrație pentru oameni, pentru comunități. Mulțumesc pentru vizită, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu!”, a transmis Constantin Toma pe contul său de Facebook.
Constantin Toma se află într-un conflict cu structurile de conducere ale partidului. La începutul lunii iunie, edilul și-a dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le deținea pe plan local: președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.
Într-un mesaj publicat la acel moment, primarul a explicat că atitudinea ostilă a organizației locale a venit ca urmare a criticilor pe care el le-a lansat la adresa lui Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat.
„Diferența dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect”, a declarat Toma, într-un interviu pentru Euronews.