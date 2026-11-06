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UE și Ucraina resping planul de pace al lui Donald Trump creat fără participarea lor. Ce spun liderii europeni înaintea discuțiilor de pace de la Abu Dhabi de săptămâna viitoare

UE și Ucraina resping planul de pace al lui Donald Trump creat fără participarea lor. Ce spun liderii europeni înaintea discuțiilor de pace de la Abu Dhabi de săptămâna viitoare
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Reprezentanți europeni și ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, au precizat vineri în cadrul unei conferințe de presă la Varșovia că sunt împotriva oricărei idei de „arhitectură de securitate” dezvoltată fără participarea lor. Această precizare vine după ce Donald Trump a anunțat un „mare acord” de pace privind Ucraina care ar putea viza „întreaga Europă”, relatează Agerpres.

„Avem deja o arhitectură europeană de securitate”, a precizat șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas. Mai mult, „trebuie să ne asigurăm că Ucraina este integrată în această arhitectură”, a menționat Kallas în conferința de presă ținută alături de ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski și ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha.

„Orice acord, pentru a fi pus în aplicare, va necesita ca Uniunea Europeană să fie parte la acesta”, a insistat Kaja Kallas.

Acest anunț a fost făcut în contextul în care reprezentanți ai Moscovei și Kievului urmează să se întâlnească pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi sub medierea Statelor Unite pentru a discuta soluționarea războiului. Cu această ocazie, președintele american Donald Trump a promis un acord „foarte mare” cu Rusia privind Ucraina care „ar putea cuprinde întreaga Europă”.

Cu toate acestea, înainte de orice, lucrurile trebuie făcute în ordinea concretă, a precizat vineri ministrul de externe polonez, Sikorski.

„Mai întâi un armistițiu, apoi negocieri pentru o pace durabilă și abia apoi eventuale discuții despre cum să se restabilească funcționarea arhitecturii de securitate europene”, a spus Radoslaw Sikorski în conferința de presă.

„Rusia nu este și nu poate fi garantul securității Europei”, a afirmat la rândul său ministrul ucrainean de externe. „Trebuie să vorbim despre protejarea noastră împotriva Rusiei, nu despre discutarea sferelor de influență din Europa cu rușii”, a subliniat Sibiha vineri.

Kievul și mai multe țări europene se tem că Washingtonul ar putea fi tentat să exercite presiuni pentru a obține un acord care să răspundă în mare măsură cerințelor rusești.

Unul dintre negociatorii americani, Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a clarificat remarcile președintelui SUA, afirmând că obiectivul este realizarea „unei arhitecturi europene de securitate mai ample, capabile să contribuie la crearea condițiilor pentru o pace durabilă”.

Însă expresia „arhitectură europeană de securitate” este unul dintre elementele-cheie din discursul Kremlinului de ani de zile. Președintele rus Vladimir Putin a reiterat acest lucru pe 22 octombrie, în timpul unui interviu la televiziunea de stat.
„Scopul acestor discuții va fi abordarea problemei garanțiilor de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia (…) în cadrul unui acord final” pentru securitatea europeană, a declarat el.

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