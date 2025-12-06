Miliardarul irlandez Seamus Fitzpatrick a obținut acordul Comisiei Europene pentru a prelua firma de medicamente germană Stada Arzneimittel. Compania farmaceutică are o fabrică construită de la zero în Turda, o investiție de peste 50 de milioane de euro.

Acordul, anunțat în luna septembrie este una dintre cele mai mari tranzacții de buyout din Europa din 2025. Cu toate că firma de capital privat CapVest, deținută de Fitzpatrick, a finalizat mai multe tranzacții de peste 1 miliard de euro, preluarea Stada va ficea mai mare din istoria companiei. Deși suma nu a fost dezvăluită, surse citate de Bloomberg au declarat, înainte anunțului companiilor, că tranzacția evaluează Stada la aproximativ 10 miliarde de euro. Stada Arzneimettel a construit în România prima fabrică de medicamente dezvoltată de la zero la Tuda. Fabrica reprezintă o investiție de peste 50 de milioane de euro, finanțată parțial printr-un ajutor de stat.

Compania lui Fitzpatrick administrează active de aproximativ 12 miliarde de euro și a mai investit în trecut în companii precum Curium și NextPharma. Finalizarea tranzacției pentru Stada este așteptată pentru prima jumătate a anului viitor, asta după ce anterior discuțiile ajunseseră într-un impas privid evaluarea companiei și a anumitor răspunderi legale. Portofoliul companiei farmaceutice include produse de îngrijire a sănătății, medicamente generice și tratamente specializate pentru boli rare și cronice. De asemenea, compania a raportat vânzări de peste 4 miliarde de euro și un profit operațional de 886 de milioane de euro în anul fiscal 2024.

