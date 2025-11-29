Prima pagină » Actualitate » S-a inaugurat sezonul de schi de la Păltiniș. Ce alte activități poți face dacă te duci la munte

S-a inaugurat sezonul de schi de la Păltiniș. Ce alte activități poți face dacă te duci la munte

29 nov. 2025, 13:56, Actualitate

Complexul de schi Păltiniș Arena a deschis sezonul de iarnă. Și nu este un sezon obișnuit: pârtia D va fi deschisă încă din prima zi, grație unei cantități impresionante de zăpadă conservată. Iubitorii de schi și snowboarding sunt așteptați cu zăpadă de anul trecut, aceasta pentru că, la Sibiu, zăpada a fost păstrată printr-o metodă folosită în Elveția – ”snow farming”.

„Suntem pregătiți cu toate tunurile de zăpadă, peste 40 ca număr, ca din primul moment în care temperaturile o vor permite să începem să producem zăpadă pentru a acoperi toate pârtiile complexului”, spun reprezentanții complexului Păltiniș Arena.

După ce te bucuri de zăpada de pe pârtii, în jurul amiezii vor da drumul și distracției, cu primul apres-ski party al sezonului, alături de trupa Los Vagabondos, pentru a marca începutul unui sezon de iarnă plin de energie, muzică și bucurie la munte.

Ce alte activități puteți să faceți la munte

Dacă nu schiați, puteți merge la Sinaia, unde s-a deschis cel mai lung traseu de sanie de vară din sud-estul Europei.

Instalația de sanie montană construită la Sinaia – pe Pârtia Nouă care coboară de la cota 1.400 la cota 1.000 – este o combinație între sanie și roller coster.

Pe Valea Prahovei, deocamdată, s-au instalat ploaia și ceața. Cu toate acestea, turiștii sosiți deja la Sinaia au testat sania de vară care are un traseu de peste doi kilometri și pornește de la Cota 1400.

Sania prinde o viteză de 40 km pe oră și a costat 13 milioane de lei, fără TVA.

Chiar dacă e sigură, copiii mai mici de zece ani trebuie însoțiți de un adult. Tariful este 70 de lei.

