Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Ce spune Autoritatea Electorală Permanentă

Românii care au apucat să-şi facă buletine electronice trebuie să ştie că, la votul de duminică, nu vor avea nevoie şi de actul care să le ateste domiciliul.

„Accesul cetățenilor români cu drept de vot posesori de carte electronică de identitate în secția de votare pentru a vota nu este condiționat de prezentarea unei adeverințe care să ateste domiciliul sau reședința”, spune Autoritatea Electorală Permanentă pentru Libertatea.

De asemenea, şi tabletele folosite de operatorii de tablete, în secţiile de votare, au fost adaptate la noile cărţi de identitate.

Cu ajutorul acesteia se face preluarea automată a datelor de identificare, iar dacă operațiunea nu funcționează la un moment dat, există şi varianta de introducere manuală a CNP-ului alegătorului, pentru validarea adresei de domiciliu sau de reședință.

Însă, posesorii acestor documente de identitate trebuie să ştie că pe ele nu le vor mai fi aplicate şi timbrele autocolante cu menţiunea „Votat!” şi data.

La alegerile de duminică, pentru Capitală, s-au înscris în cursă: Cătălin Drulă(USR), Daniel Băluță(PSD), Ciprian Ciucu(PNL), Anca-Nicoleta Alexandrescu(Alianța Electorală Dreptate pentru București), George-Valentin Burcea(POT), Ana-Maria Ciceală( Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), Liviu-Gheorghe Floarea(Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache), Gheorghe Macovei(Partidul România Mare), Oana Crețu(Partidul Social Democrat Unit), Mihai-Ioan Lasca(Patrioții Poporului Român), Rareș Lazăr(Partidul România în Acțiune), Dănuț-Angelo Trifu(independent), Eugen-Orlando Teodorovici(independent – RETRAS), Gheorghe Nețoiu( independent), Vlad-Dan Gheorghe(candidat independent – RETRAS), Angela Negrotă(independent), Constantin-Tiţian Filip(independent).

