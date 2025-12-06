Prima pagină » Știri externe » În ciuda sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord construiește zgârie-nori, stațiuni de lux și plaje de vis. Rușii sunt singurii turiști străini

06 dec. 2025, 15:12, Știri externe
În ciuda sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord construiește zgârie-nori, stațiuni de lux și plaje de vis. Rușii sunt singurii turiști străini

În ciuda sancțiunilor internaționale Coreea de Nord își dezvoltă resorturile de schi și stațiunile litorale, ca o modalitate de a genera valută și de a prezenta o imagine de prosperitate internă. Sancțiunile ONU vizează exporturile majore și bunurile de lux dar, în general, nu interzic turismul. Acest lucru face din turismul de lux o sursă rară și legitimă de a atrage vizitatori în principal din Rusia și China.

Jurnaliștii de la CNN au luat un interviu unui călător american care a experimentat restaurantele elegante din Coreea de nord, zgârie-norii futuriști și tehnologia modernă din capitala țării, lucruri care deservesc Phenianului. Turistul american povestește că, de la ultima sa călătorie din 2017, au apărut cartiere moderne întregi. Acesta spune că la restaurante ai parte de „meniu occidental, meniu asiatic, meniul coreean, băuturi alcoolice de lux, dar și reprezentanțe auto.

„Dacă stați la Hotelul Angakdo International, la un capăt al orașului, și vreți să ieșiți în districtul Hwasong, o să vă ia cam 40 de minute să ajungeți acolo cu taxiul, pur și simplu datorită cât de mare a devenit orașul acum, cât de întins este”, a spus turistul american Justin Martel.

Elitele nord-coreene se bucură de un nivel de trai ridicat, cu acces sporit la tehnologie și facilități miderne. Au aplicații pe telefoane de unde pot comanda taxiuri, mâncare sau pot folosi rețelele de socializare. Și nu doar în capitală.

Pe coasta de est a Coreei de Nord, Kim Jong Un a consturit o stațiune nouă, cu hoteluri de lux și parc acvatic, un proiect pe care l-a lăudat și Donald Trump la ultima întrevedere cu președintele nord-coreean.

Acest lucru arată un singur lucru – sancțiunile occidentale nu afectează elita de la Phenian. Noile stațiuni, dești destinate să atragă turiști străini, sunt folosite în primul rând pentru a satisface elita privilegiată a țării și oficialii de partid. Un al doilea motiv, destinat în special pentru turiștii străini, este de a consolida narațiunea statului despre politica „poporul pe primul loc” și de arăta că țara este prosperă în pofida dificultăților economice.

Rușii, turiștii privilegiați din Coreea de Nord

Coreea de Nord se concentrează pe atragerea turiștilor din țările aliate, cum ar fi Rusia, unde sensibilitatea politică este mai scăzută. Deși turismul în sine nu este interzis, Phenianul folosește rețele sofisticate, companii-fantomă și rute ocolitoare pentru a achiziționa materialele și bunurile de lux necesare pentru construcția și dotarea acestor stațiuni, ocolind astfel sancțiunile menite să prevină intrarea articolelor de lux în țară.

Începând cu 1 decembrie 2025, Coreea de Nord rămâne oficial închisă turismului internațional. Singura excepție o fac cetățenii ruși, cărora li se permite în prezent să viziteze țara în baza unor aranjamente limitate. Faptul că sunt singura naționalitate căreia i se permite în prezent să intre ca turiști le oferă un sentiment de exclusivitate.

Rușii au devenit primii vizitatori străini care au intrat în Coreea de Nord după închiderea frontierelor din cauza pandemiei de COVID-19. De atunci, numărul vizitatorilor din Rusia a crescut constant. Acest fel de turism nu este doar o afacere pentru ruși, ci și o mișcare politică. Chiar Vladimir Putin și-a încurajat cetățenii să viziteze stațiunile din Coreea de Nord.

Serviciul Federal de Securitate (FSB) a raportat că numărul intrărilor de persoane din Rusia în RPDC din iulie până în septembrie a totalizat 3.460. Aceasta este o creștere față de 2.772 de treceri de frontieră în perioada precedentă de trei luni și reprezintă cel mai mare număr trimestrial din 2010, cel mai vechi an pentru care sunt disponibile date.

Rusia folosește turismul ca un instrument de soft power și o metodă de a-li întări alianța cu Coreea de Nord, într-un context în care ambele țări se confruntă cu izolare internațională. Datorită sancțiunilor internaționale impuse Rusiei din cauza războiului din Ucraina, opțiunile de călătorie pentru ruși sunt limitate, iar turismul din Coreea de Nord a început să fie prezentat ca o alternativă viabilă la destinațiile occidentale inaccesibile.

