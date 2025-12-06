Prima pagină » Actualitate » În timp ce românii se luptă cu frigul, australienii trăiesc zile de foc. Caniculă extremă și incendii de vegetație devastatoare

06 dec. 2025, 16:49, Actualitate
Primul val de căldură al verii australiene va atinge astăzi apogeul în New South Wales, cel mai populat stat australian, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. În România, în schimb, oamenii tremură de frig. Meteorologii au emis alerte de vânt puternic iar maximele nu depășesc 8-9 grade. 

În timp ce România intră în sezonul rece cu temperaturi apropiate de normalul iernii, Australia trăiește zile de foc, cu valori termice care depășesc 40 de grade Celsius și avertizări severe de incendii. Sud-estul Australiei este lovit de un val de căldură sever, considerat de meteorologi unul dintre cele mai agresive începuturi de vară din ultimii ani.

Temperaturile din New South Wales sunt cu 15°C peste medie

Marile orașe din statul New South Wales (NSW), inclusiv Sydney, trec prin zile toride, cu temperaturi extreme. Conform prognozelor meteo, în vestul zonei metropolitane Sydney, temperatura minimă va fi cuprinsă între 37 și 43 de grade Celsius. Căldura extremă vine la pachet și cu un risc grav de incendii de vegetație. În mai multe zone au fost emise avertizări de incendiu, iar în alte câteva regiuni s-au impus interdicții totale cu privire la focul deschis. De asemenea, în prognoza sa sezonieră privind incendiile de vegetație, Consiliul Național pentru Serviciul de Pompieri și Urgență a identificat un risc crescut de incendii.

Românii se luptă cu frigul și rafalele de vânt

În România, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis alerte de vânt puternic pentru mai multe regiuni ale țării. În București, oamenii se luptă cu vântul intens și temperaturile scăzute. De asemenea, meteorologii spun că ciclonii mediteraneeni și nordici influențează temperaturile schimbătoare din România.

