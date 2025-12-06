Turnul Londrei a fost închis publicului după ce patru protestatari au aruncat cu mâncare în vitrina care conținea bijuteriile coroanei. Poliția londoneză i-a arestat pe cei patru, puși acum sub suspiciunea de distrugere, iar atracția turistică a fost închisă pentru cercetări.

Cei patru activiștii, care se autointitulează Take Back Power, au aruncat cu mâncare în vitrina în semn de protest. Poliția Metropolitană a declarat că cei patru protestatari au fost arestați în urma incidentului de sâmbătă, chiar înainte de ora 10:00. Autoritățile au spus că s-a aruncat cu mâncare în vitrina care conținea Coroana Imperială, parte din Bijuteriile Coroanei, înainte ca doi protestatari să plece de la locul faptei.

„Poliția a fost chemată la ora 09:48, sâmbătă, 6 decembrie, la Turnul Londrei, în urma unor sesizări privind distrugerea unei vitrine care conținea Coroana Imperială.”

Turnul a fost închis pentru public în timp ce ancheta continuă. „Ofițerii au colaborat îndeaproape cu Poliția orașului Londra și cu ofițerii de securitate, iar patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de distrugere. Acestea au fost plasate în arest preventiv. Turnul a fost închis publicului pe durata anchetei poliției.”