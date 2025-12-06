Primăria din Bârlad a instalat un brad extraordinar, iar fotografiile cu acesta au devenit virale și peste granițele județului, întreaga țară fiind invidioasă pe norocul pe care îl au bârlădenii.

Ca de fiecare dată, au curs și comentarii de laudă la adresa oficialilor care au făcut posibilă instalarea acestui brad miraculos.

Bradul de Crăciun din Bârlad, motiv de glume pe internet

Iată câteva dintre reacții:

„Încă nu s a downloadat complet….”

„Îmi spunea mamaia să mă fac mare și frumos ca bradul, deci la asta se referea…”

„De 10 ani de când m-am mutat in Bârlad n-am văzut niciodată alte luminițe la brad, văd că alea albastre nici nu prea mai luminează. Oare așteaptă să se strice toată instalația și abia apoi o s-o schimbe?”

„A făcut primarul Bârladul faimos, ce mândru este el”

„Fuge bradul si rămâne instalația”

Bradul stârnește hohote de râs pe internet

Pomul considerat de mulți prea firav și cu puține crengi, a fost împodobit într-un mod care a atras atenția internauților. Ghirlandele luminoase au fost așezate doar pe o parte a bradului, iar decorațiunea minimalistă face ca, pe timp de noapte, trecătorii să aibă impresia că văd doi brazi într-unul singur.

Deși intenția a fost aceea de a aduce spiritul sărbătorilor în oraș, rezultatul a fost unul neașteptat, iar acum rămâne de văzut dacă autoritățile locale vor interveni pentru a îmbunătăți aspectul bradului în următorii ani sau dacă va rămâne un exemplu de decorațiune „eco” și amuzantă. Până atunci, bradul din Bârlad continuă să aducă zâmbete trecătorilor și să anime atmosfera online.

