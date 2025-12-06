Prima pagină » Actualitate » Bradul de Crăciun din Bârlad, motiv de glume pe internet

Bradul de Crăciun din Bârlad, motiv de glume pe internet

06 dec. 2025, 16:43, Actualitate
Bradul de Crăciun din Bârlad, motiv de glume pe internet
Bradul din Bârlad, motiv de amuzament pe internet

Primăria din Bârlad a instalat un brad extraordinar, iar fotografiile cu acesta au devenit virale și peste granițele județului, întreaga țară fiind invidioasă pe norocul pe care îl au bârlădenii.

Ca de fiecare dată, au curs și comentarii de laudă la adresa oficialilor care au făcut posibilă instalarea acestui brad miraculos.

Bradul de Crăciun din Bârlad, motiv de glume pe internet

Iată câteva dintre reacții:

„Încă nu s a downloadat complet….”

„Îmi spunea mamaia să mă fac mare și frumos ca bradul, deci la asta se referea…”

„De 10 ani de când m-am mutat in Bârlad n-am văzut niciodată alte luminițe la brad, văd că alea albastre nici nu prea mai luminează. Oare așteaptă să se strice toată instalația și abia apoi o s-o schimbe?”

„A făcut primarul Bârladul faimos, ce mândru este el”

„Fuge bradul si rămâne instalația”

Bradul stârnește hohote de râs pe internet

Pomul considerat de mulți prea firav și cu puține crengi, a fost împodobit într-un mod care a atras atenția internauților. Ghirlandele luminoase au fost așezate doar pe o parte a bradului, iar decorațiunea minimalistă face ca, pe timp de noapte, trecătorii să aibă impresia că văd doi brazi într-unul singur.

Deși intenția a fost aceea de a aduce spiritul sărbătorilor în oraș, rezultatul a fost unul neașteptat, iar acum rămâne de văzut dacă autoritățile locale vor interveni pentru a îmbunătăți aspectul bradului în următorii ani sau dacă va rămâne un exemplu de decorațiune „eco” și amuzantă. Până atunci, bradul din Bârlad continuă să aducă zâmbete trecătorilor și să anime atmosfera online.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Adevarul
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Mediafax
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Deținerea unui smartphone la vârsta de 12 ani a fost asociată cu riscuri pentru sănătatea mintală și cea fizică
EXTERNE Peste 900 de morți și un milion de strămutați: Inundațiile catastrofale din Indonezia sunt amplificate de defrișări și schimbări climatice
16:58
Peste 900 de morți și un milion de strămutați: Inundațiile catastrofale din Indonezia sunt amplificate de defrișări și schimbări climatice
EXTERNE Republica Moldova solicită ajutor energetic din România. Moldelectrica face apel la consum rațional
16:37
Republica Moldova solicită ajutor energetic din România. Moldelectrica face apel la consum rațional
Magistratul Cătălin Pițu dezvăluie la Gândul Exclusiv tenebrele Revoluției din ’89 și premisele unor noi revolte. “Românii, în prezent, se urăsc atât de mult încât ar fi în stare să se și împuște unii pe ceilalți”
16:00
Magistratul Cătălin Pițu dezvăluie la Gândul Exclusiv tenebrele Revoluției din ’89 și premisele unor noi revolte. “Românii, în prezent, se urăsc atât de mult încât ar fi în stare să se și împuște unii pe ceilalți”
VIDEO Turnul Londrei a fost închis pentru vizitatori. Patru activiști au fost arestați după ce au aruncat cu mâncare în vitrina Coroanei Imperiale
15:51
Turnul Londrei a fost închis pentru vizitatori. Patru activiști au fost arestați după ce au aruncat cu mâncare în vitrina Coroanei Imperiale
ECONOMIE Miliardarul Seamus Fitzpatrick are undă verde de la Comisia Europeană pentru a cumpăra Stada. Firma are o fabrică de medicamente și în România
15:13
Miliardarul Seamus Fitzpatrick are undă verde de la Comisia Europeană pentru a cumpăra Stada. Firma are o fabrică de medicamente și în România
CONTROVERSĂ În ciuda sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord construiește zgârie-nori, stațiuni de lux și plaje de vis. Rușii sunt singurii turiști străini
15:12
În ciuda sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord construiește zgârie-nori, stațiuni de lux și plaje de vis. Rușii sunt singurii turiști străini

Cele mai noi