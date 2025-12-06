În cadrul Galei Mari Sportivi ProSport, Ancuța Bodnar, argint cu barca 8+1, și-a anunțat decizia privind retragerea din canotaj

Ancuța Bodnar a fost întrebată despre momentul în care vrea sa își încheie cariera sportivă. Cunoscuta canotoare a fost prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, acolo unde a fost recompensată, împreună cu colegele ei din barca 8+1 a României, pentru performanțele deosebite de anul acesta.

Cu acest prilej, Ancuța Bodnar le-a transmis fanilor ei că nu are în plan să pună punct prea curând carierei sportive, deși acum un an sau doi era aproape decisă să facă pasul înapoi. Acum, românca vrea să continue.

Ce a declarat Ancuța Bodnar despre retragere

Componentele bărcii feminine de 8+1, cunoscută drept „barca regină a României”, au fost premiate așa cum se cuvine în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2025, după ce a obținut o clasare pe treapta a doua a podiumului la Campionatul Mondial Shanghai 2025.

În afara Ancuțăi Bodnar, la această performanță deosebită au mai pus umărul Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și „cârmaciul” Victoria Petreanu.

„Îmi doresc, în primul rând, să fiu sănătoasă și să progresez din ce în ce mai mult. Nu mă opresc aici.

(n.r. Ai stabilit o dată pentru când vei termina cu canotajul?) Dacă m-ați fi întrebat anul trecut în luna mai sau acum doi ani, nici nu mai știu exact, da, spuneam că o să plec, dar în acest moment spun că voi mai continua. Nu am încă data fixată”, a declarat Ancuța Bodnar, prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

Își dorește un 2026 mai bun decât 2025

Ancuța Bodnar nu doar că e hotărâtă să își continue cariera sportivă, dar își dorește chiar ca în 2026 să obțină performanțe mai importante decât în anul care stă să se încheie.

„A fost un an extraordinar de greu, dar și de frumos, în același timp. Mă bucur foarte mult că l-am încheiat cu bine, cu două medalii de aur la Campionatul Mondial de la Shanghai, din luna septembrie.

Îmi doresc ca anul 2026 să fie și mai bun decât cel precedent și să obțin medalii de aur”, a mai spus Ancuța Bodnar.