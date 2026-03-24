A încetat din viață Gino Paoli, cântăreţ şi compozitor italian legendar

Legendarul cântăreţ şi compozitor italian Gino Paoli a decedat la vârsta de 91 de ani, a anunţat familia sa marţi.

„Gino ne-a părăsit aseară, în pace şi înconjurat de cei dragi,” se arată într-un comunicat al familiei, citat de ANSA. Originar din Genova, el a fost o figură cheie în dezvoltarea muzicii italiene şi a compus mai multe dintre cele mai frumoase cântece pop ale Italiei.

Printre acestea se numără „Senza fine", „Che Cosa C'e", „Sapore di Sale" şi „Quattro Amici", toate interpretate de Gino Paoli, precum şi „Il Cielo in Una Stanza", un hit interpretat de compatrioata sa Mina în anii '60.