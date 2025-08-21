Prima pagină » Actualitate » A murit „cel mai amabil JUDECĂTOR din lume”. Cum i-a impresionat pe americani Frank Caprio

21 aug. 2025, 11:37, Actualitate
Frank Caprio, considerat de americani „cel mai amabil judecător din lume”, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. El a devenit cunoscut pe rețelele de socializare după ce videoclipurile în care făcea dreptate cu bunătate, în sala de tribunal, s-au viralizat.

Ultimii ani ai carierei, până la pensionarea din 2023, au fost documentați într-un serial TV, potrivit Sky News.

Judecător în Providence, timp de 40 de ani

Judecătorul american care și-a câștigat o bază uriașă de fani online prin intermediul clipurilor cu compasiunea sa din sala de judecată a murit.

Frank Caprio a fost judecător la un tribunal din Providence, Rhode Island, timp de aproape patru decenii. A fost numit, cu afecțiune, „cel mai amabil judecător din lume”, relatează NBC Boston, după ce videoclipurile virale în care făcea dreptate zâmbind au fost vizualizate de peste un miliard de ori pe rețelele de socializare.

Ultimii ani ai carierei sale, care s-au încheiat în 2023, au fost documentați în emisiunea tv „Caught In Providence”.

Într-o declarație publicată pe pagina sa de Instagram, care avea 3,2 milioane de urmăritori, se preciza că acesta a murit la vârsta de 88 de ani „după o lungă și curajoasă luptă cu cancerul pancreatic. Era iubit pentru compasiunea și credința sa neclintită în bunătatea oamenilor”.

Cu o zi înainte să moară, Frank Caprio a postat un mesaj de pe patul de spital, în care spunea: „Din păcate, am avut un eșec, sunt din nou în spital acum și vin din nou la tine rugându-te să mă pomenești din nou în rugăciunile tale”.

Printre gesturile celebre se numără respingerea unei sancțiuni de circulație dată unui barman care a trecut pe roșu, deoarece bărbatul câștiga mai puțin de 4 dolari pe oră. Altădată, el este filmat cu ascultă cu simpatie o femeie al cărei fiu fusese ucis și decide să respingă toate amenzile primite de femeie, care însumaseră 400 de dolari.

