A murit Dănuț Iacob, eroul din Brașov care a strigat „Jos comunismul” cu doi ani înainte de Revoluție. Anul acesta, ar fi împlinit 58 de ani

Dănuț Iacob, unul dintre cei care în 1987 a avut curajul să strige, alături de alți brașoveni, „Jos comunismul”, a murit joi, în urma unui infarct. Anul acesta, el ar fi împlinit vârsta de 58 de ani. În 1997, reprezentanții Primăriei din orașul-martir l-au numit „unul dintre eroii Brașovului” și i-au acordat titlul de Cetățean de Onoare.

Pe 15 noiembrie 1987, Dănuț Iacob a avut curajul, alături de alți brașoveni, să strige pentru prima dată „Jos comunismul!” și să lupte cu sistemul represiv de atunci.

Revolta de atunci a fost o acţiune de protest organizată de muncitorii Întreprinderii de Autocamioane, împotriva politicilor economice şi sociale impuse de Regimul Nicolae Ceauşescu.

A fost una dintre primele revolte anticomunistă, un protest spontan al muncitorilor transformat rapid într-o amplă mișcare de stradă a oamenilor, scrie Mediafax.ro.

Dănuţ Iacob a fost prim-vicepreședinte al Asociației 15 Noiembrie 1987 Brașov, „fiind iubit, stimat și respectat de toți cei care l-au cunoscut, un OM de mare omenie, un revoluționar autentic”, susțin reprezentanții asociației.

Reprezentanții Primăriei Brașov au fost cei care au anunțat decesul lui Dănuț Iacob, cetățean de onoare al orașului.

„Astăzi (8 ianuarie-n.r.) a plecat dintre noi Dănuț Iacob, unul dintre eroii Brașovului, cetățean de onoare al orașului”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Primăriei Brașov.

Dănuț Iacob avea doar 19 ani în momentul în care, alături de alți brașoveni, a avut curajul să strige „Jos comunismul!», înfruntând sistemul represiv al vremii. A trăit şi supravieţuit acelor vremuri, povestind pentru Antena 3, în 2019, cel mai dur moment al vieții sale.

„L-am întâlnit pe Dumnezeu. A fost un moment în care anchetatorul a zis: «Ia mizeria asta și execută-l». M-a băgat într-o celulă unde erau patru pereți, o ușă și o plasă deasupra. Stropise cu sânge pe jos și mi-a a zis să stau în genunchi, apoi a închis ușa. M-am pus în genunchi și am zis «Tatăl nostru». După vreo câteva momente m-a scos din celulă. A fost probabil cel mai dur moment al vieții mele. Ne întâlneam cu colegii în celulă și la un moment dat chiar ne plăcea bătaia, să nu ne mai supună la asemenea torturi psihice. Eu aveam 19 ani și ne vorbea despre părinții noștri, despre soție, despre familie, frați si despre ce se întâmplă cu ei. Ne consideram vinovați și că era normal să plătim, dar ne măcina atunci gândul la familie”, a povestit Dănuț Iacob.

