25 feb. 2026, 12:24, Z
A treia zi a interviurilor de la Ministerul Justiției, pentru șefiile marilor parchete a programat audierea candidaților pentru șefia DIICOT, unde se dă bătălia cea mai importantă. Procuroarele Alina Albu și Ioana Albani au criticat colaborarea defectuoasă cu Ministerul de Interne și au făcut afirmații grave referitoare la traficul de droguri din țară, care a devenit prioritare națională odată cu includerea în CSAT.

În lupta pentru funcția de procuror șef al DIICOT sunt 5 candidați, iar pentru cele două funcții de adjunct DIICOT candidează alte 5 persoane. Luni au avut loc audieri pentru posturile de la șefia DNA (detalii AICI). În total, pentru 3 funcții de conducere din DIICOT s-au înscris 10 procurori, relatează Mediafax.

Alina Albu: „DIICOT a scos din piață peste 5,3 tone de droguri de risc și mare risc în ultimii 3 ani”

Procurorul șef DIICOT, Alina Albu, susține că a recompartimentat Direcția și a înființat noi structuri după tragedia de la 2 mai. Albu a prezentat și datele de bilanț ale DIICOT pe 2025:

Alina Albu, procuror șef DIICOT

„Cea mai mare provocare pentru un procuror DIICOT este dosarul mai vechi de 5 ani în care trebuie să dai soluție. Mesajul meu a fost: sanitizați fișetele. Trebuie să lucrăm în prezent. Introducerea drogurilor în țară este din ce în ce mai ingenioasă.”

DIICOT a scos din piață peste 5,3 tone de droguri de risc și mare risc în ultimii 3 ani. Introducerea drogurilor în țară este din ce în ce mai ingenioasă”, a mai declarat Alina Albu.

Ioana Albani: În 2023, problema traficului de droguri a fost dusă în CSAT

Procurorul Ioana Albani, candidat pentru șefia DIICOT, dezvăluie că, de la nivelul CSAT, se monitorizează situația traficului de droguri din România. Un alt aspect important se referă la sesizările de manifestări extremiste.

Procurorul Ioana Albani. foto. Știrile PRo TV

  • Am primit sesizări din partea poliției pe extremism și manifestări extremiste. Am o foarte bună colaborare cu serviciile, cu SRI, dar în acest serviciu pe combaterea amenințărilor la siguranța națională am avut 6 polițiști, acum am 1. Niciuna dintre solicitările către MAI nu a fost aprobată.
  • Azi am 66 de polițiști din MAI detașați la DIICOT, ca în 2023.
  • În 2023, problema traficului de droguri a fost dusă în CSAT. Avem grupuri operative, grupuri locale, avem zone roșii. 

Procuroarea a vorbit și despre gravele aspecte privind traficul de persoane: „Este una din infracțiunile în care trebuie să dobândești foarte multe calități. O victimă minoră trebuie tratată în mod diferențiat. Pregătirea profesională face diferența în mod clar…Este vorba de modul de audiere, tehnică, audierea unui minor”.

